LVH – Südtirols Betriebe als stille Leistungsträger der Winterspiele



Wenn im Alpenraum die olympischen Flammen entzündet werden, richtet sich der Blick der Welt auf Schnee, Sport und Spitzenleistungen. Doch die Olympischen Winterspiele sind weit mehr als ein sportliches Großereignis: Sie sind ein komplexes wirtschaftliches Projekt – und für Südtirol eine außergewöhnliche Chance. Eine Chance, die ohne das heimische Handwerk nicht realisierbar wäre.

Winterspiele stellen besondere Anforderungen. Anders als Sommerspiele finden sie in sensiblen alpinen Räumen statt, bei oft extremen Wetterbedingungen und in Regionen mit begrenzter Infrastruktur. Genau hier liegt die Stärke Südtirols. Antholz steht seit Jahrzehnten für Biathlon auf Weltklasseniveau. Weltcups, Weltmeisterschaften und internationale Großveranstaltungen haben die Südtiroler Gemeinde zu einem Synonym für professionelle Organisation im alpinen Raum gemacht.

Die wirtschaftliche Bedeutung ist dabei erheblich. Investitionen in Infrastruktur, steigende Nachfrage nach Dienstleistungen, internationale Sichtbarkeit und langfristige Impulse für Tourismus, Mobilität und Standortattraktivität machen Olympia zu einem Konjunkturprogramm für das gesamte Land. Davon profitieren nicht nur große Unternehmen, sondern vor allem die vielen kleinen und mittleren Betriebe, die das Rückgrat der Südtiroler Wirtschaft bilden. „Olympische Winterspiele sind kein kurzfristiges Event, sondern ein komplexes Wirtschaftsprojekt mit langfristiger Wirkung für das ganze Land“, betont lvh-Präsident Martin Haller. „Dass Südtirol diese Herausforderung stemmen kann, liegt vor allem an seiner kleinteiligen, leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur – und am Handwerk.“

Ein genauer Blick zeigt: Das Handwerk ist an nahezu allen Ebenen der Olympischen Organisation beteiligt.

Infrastruktur und Bauwesen:

Zahlreiche Handwerksbetriebe waren und sind an der Errichtung, Modernisierung und Anpassung von Wettbewerbsstätten, Trainingsanlagen und Zuschauergeländen beteiligt. Bau-, Holz-, Metall- und Elektrobetriebe sorgen dafür, dass Sportstätten funktional, sicher und nachhaltig sind – oft unter hohem Zeitdruck und strengen internationalen Vorgaben.

Logistik und Mobilität:

Damit Athletinnen, Offizielle, Medien und Gäste pünktlich ankommen, braucht es eine präzise logistische Organisation. Südtiroler Mietwagenunternehmer/innen, Transportunternehmen und Logistikdienstleister übernehmen Personenbeförderung, Warentransporte und Materiallogistik – ein Bereich, der gerade bei Winterspielen mit ihren dezentralen Austragungsorten entscheidend ist.

Nahversorgung und Lebensmittelhandwerk:

Auch abseits der Sportstätten ist das Handwerk präsent. Bäcker/innen, Metzger/innen, Konditorinnen und Konditoren, Lebensmittelproduzenten und gastronomienahe Betriebe sichern die tägliche Versorgung von Athleten, Betreuern und Besuchern. Regionale Produkte, kurze Lieferketten und hohe Qualitätsstandards werden so zu einem Aushängeschild Südtirols.

Technik, Service und Instandhaltung:

Heizungs-, Sanitär-, Elektro- und Klimatechnikbetriebe sorgen für den reibungslosen Betrieb der Anlagen – von temporären Bauten bis hin zu Medienzentren und Unterkünften. Auch Reparatur- und Wartungsleistungen sind während der Spiele unverzichtbar.

Mehr als ein kurzfristiger Effekt

Olympia ist für das Handwerk nicht nur ein zeitlich begrenzter Auftragsschub. Viele Betriebe investieren in neue Kompetenzen, Technologien und internationale Standards. Diese Erfahrungen wirken langfristig nach – etwa bei künftigen Großprojekten, im Export von Know-how oder bei der Ausbildung junger Fachkräfte. „Ohne lokale Betriebe, die die Gegebenheiten vor Ort kennen, wären solche Projekte weder effizient noch nachhaltig umsetzbar,“ unterstreicht lvh-Direktor Walter Pöhl.

Zudem zeigt sich: Großereignisse dieser Art stärken lokale Wertschöpfungsketten. Planung, Bau, Betrieb und Versorgung greifen ineinander – und das Handwerk ist der verbindende Faktor zwischen Idee und Umsetzung. Die Olympischen Winterspiele machen sichtbar, was Südtirol seit jeher auszeichnet: Präzision, Verlässlichkeit, Innovationskraft und Bodenständigkeit. Eigenschaften, die im Sport gefeiert werden – und im Handwerk täglich gelebt werden.