Neue Fachgruppe Film im hds: „Unternehmer und Arbeitgeber für viele Filmschaffende!“

Südtirols Filmwirtschaft will geschlossen auftreten und ihre Interessen vertreten. Aus diesem Grund haben die heimischen Filmproduzenten im Oktober 2021 die Fachgruppe Film im Wirtschaftsverband hds gegründet. Die Berufsgruppe hat ihre bisherige Tätigkeit und ihre Ziele am Freitag, 8. April 2022 im Rahmen einer Pressekonferenz am Hauptsitz des hds in Bozen vorgestellt. Neben dem Vorstand der Fachgruppe haben auch Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer und hds-Direktor Bernhard Hilpold an der Pressekonferenz teilgenommen.

„Die Fachgruppe hat sich bereits als Sprachrohr und Vermittler gegenüber Förderern, Sendern, Politik, IDM und Interessenvertretungen entwickelt. Durch das wirtschaftliche und innovative Netzwerk unserer Fachgruppe bauen wir den nationalen als auch internationalen Branchenaustausch aus“, betonten Präsident Markus Frings und Vizepräsidentin Michela Parlavecchio. Mehr lokale Wertschöpfung, Aus- und Weiterbildung im Filmsektor und Internationalisierung für die wachsende Branche sind weitere Schwerpunkte.

„Die Südtiroler Filmbranche ist auch Dank der IDM Filmförderung zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Wir Filmproduzenten sind Unternehmer und Arbeitgeber für viele lokale Filmschaffende im Land und sind uns einig, dass es in Südtirol eine Interessenvertretung und ein Sprachrohr der im Filmbereich tätigen Unternehmen braucht“, so Frings und Parlavecchio.

Dank der IDM Film Commission, dem Ansprechpartner für Film- und Fernsehproduktionen in Südtirol, konnten von 2010 bis 2020 4108 Drehtage durchgeführt, 263 Projekte realisiert und mit über 38 Millionen Euro gefördert werden sowie unterm Strich auch mehr professionelle Filmexperten herangebildet werden.

„Auch die Filmbranche gehört zum vielfältigen Dienstleistungssektor in Südtirol, und hat neben einer wesentlichen gesellschaftlichen auch eine wirtschaftliche Bedeutung“, unterstreicht hds-Direktor Bernhard Hilpold. Von daher sei es naheliegend, dass der Wirtschaftsverband hier eine neue Plattform auch für diesen Bereich geschaffen hat.

Die Mitglieder der neuen Fachgruppe sind: Michela Parlavecchio (Frabiato Film), Andreas Pichler (Miramonte Film), Wilfried Gufler (Albolina Film), Martin Rattini (Helios – sustainable films), Hannes Hofer (Maier Bros.), Florian Geiser (Cine Chromatix Italy), Maximilian Ulbricht und Raphael Di Biase (Maramo Films), Markus Frings (Mediaart Production Coop) Mirko Bocek (Bocek VG.M.B.H.), Classified Media Gmbh, Gianotti Massimiliano (Cooperativa19), Hubert Schönegger (Geosfilm KG), Gruber Tobias & Gallo Matthias (TMG Media Group OHG), Daria Avenia (Rec Alto Adige Südtirol SRL), Moravetz Philipp (Giafatto Entertainment Gmbh), Paul Grüner (Goldene Rose Gmbh), Wolfgang Moser (Mowo Production) sowie der Vertreter der FAS (Film Association Southtyrol), Georg Zeller.