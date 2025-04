Südtirols Radiosender vereint im Gedenken an Papst Franziskus

An diesem Samstag 26. April 2025, blickt die ganze Welt nach Rom: Im Vatikan beginnen um 10 Uhr die Trauerfeierlichkeiten zur Beerdigung von Papst Franziskus. Ganz Italien steht still – die Regierung hat Staatstrauer ausgerufen und zu einer landesweiten Gedenkminute aufgerufen.

Auch Radio Sonnenschein beteiligt sich an diesem besonderen Moment der Erinnerung. Gemeinsam mit allen Radiosendern Südtirols setzen wir ein starkes Zeichen der Anteilnahme: Punkt 10 Uhr wird auf sämtlichen Frequenzen gleichzeitig das Lied „Time to Say Goodbye“ von Sarah Brightman und Andrea Bocelli gespielt – ein musikalischer Abschiedsgruß an einen Papst, der weltweit berührt hat.

Diese symbolische Aktion steht für Zusammenhalt, Respekt und Stille inmitten des Alltags – ein Moment des Innehaltens für ganz Südtirol.

Radio Sonnenschein – gemeinsam mit Südtirols Radiosendern im stillen Gedenken an Papst Franziskus.

Le emittenti radiofoniche dell’Alto Adige unite nel ricordo di Papa Francesco

Questo sabato 25 aprile 2025, gli occhi del mondo intero saranno puntati su Roma: alle ore 10 inizieranno in Vaticano le celebrazioni funebri per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Tutta l’Italia si fermerà – il Governo ha proclamato il lutto nazionale e invitato a un minuto di silenzio in sua memoria.

Anche Radio Sonnenschein partecipa a questo momento speciale di raccoglimento. Insieme a tutte le emittenti radiofoniche dell’Alto Adige, vogliamo dare un forte segnale di vicinanza e rispetto: alle ore 10 in punto suonerà contemporaneamente su tutte le frequenze il brano “Time to Say Goodbye” di Sarah Brightman e Andrea Bocelli – un saluto musicale a un Papa che ha toccato il cuore di persone in tutto il mondo.

Questo gesto simbolico vuole rappresentare unione, rispetto e silenzio nel mezzo della quotidianità – un momento di pausa per tutto l’Alto Adige.

Radio Sonnenschein – insieme alle radio altoatesine nel silenzioso ricordo di Papa Francesco.