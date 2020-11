Summer Stained – Look Up

Summer Stained ist eine vierköpfige Band aus Meran, bestehend aus : Hannes Gumpold, Kevin Grünfelder, Julian Gamper und Valentin Ambach..

Im April 2019 wurde die Band von Hannes und Kevin ins Leben gerufen, die sich noch aus den früheren Musikschuljahren kannten.



Ihre Musikrichtung setzt sich vorübergehend aus Pop-Punk und Emo zusammen. Einflüsse sind hauptsächlich Künstler aus den früheren 2000er Jahren im Pop Punk, Emo und Alternatice Genre.



Die erste Single „Look Up„, die bei Martin Mayr (Dead Like Juliet) im „Sound Revolt Studio“ aufgenommen wurde, erschien am 7. August 2020 auf allen Musikplattformen und als Musikvideo auf Youtube.

Zurzeit sitzt die Band wieder im Studio um ihre zweite Single aufzunehmen.

Also, bleibt gespannt und haltet die Ohren steif!

