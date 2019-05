Am 16. Mai 2019 feiert Andrew Lloyd Webbers Erfolgsmusical „SUNSET BOULEVARD“ bei den Vereinigten Bühnen Bozen Premiere.

In der Hauptrolle der Norma Desmond wird Musicalstar Maya Hakvoort auf der Bühne stehen.

Einen musikalischen Vorgeschmack auf ihr brilliantes Können bieten wir den Sunshine-HörerInnen hier mit dem Song „As we never say goodbye„.

