Tag der Offenen Jugendarbeit 2024: Kreative Vielfalt und Engagement in Südtirol gefeiert

Mehr als 30 Vereine der Offenen Jugendarbeit (OJA) luden Jugendliche, Junggebliebene und Interessierte zu einem abwechslungsreichen Aktionstag ein.

Am Tag der OJA 2024 nutzten junge Menschen in ganz Südtirol die Gelegenheit, ihre Kreativität und ihr Können zu zeigen. Ob Fotografie, Kletterwandbau, Onlinespiele, Partys oder gemeinsames Kochen – das vielfältige Programm bot einen Einblick in die Welt der Offenen Jugendarbeit. Ziel war es, die „Offene Jugendarbeit“ in den Fokus zu rücken und ihre Bedeutung für die Gesellschaft hervorzuheben.

Seit zwei Jahrzehnten organisiert „netz“, der Dachverband der Südtiroler Jugendtreffs, Jugendzentren und Jugendkulturvereine, den Tag der OJA. Am 18. Oktober fand die Veranstaltung in vielen Teilen des Landes unter dem Motto „Bon vOJAge“ statt, um das Potenzial der Offenen Jugendarbeit sichtbar zu machen und einen Einblick in die Lebenswelten der Jugendlichen und Jugendarbeiter*innen zu geben.

TOJA_PK- 10 / Pressekonferenz v.l.n.r.:

Petra Wörndle, Vorstandsmitglied, netz | Offene Jugendarbeit und Jugendarbeiterin im Jugendzentrum Fly Leifers

Simon Feichter, netz | Offene Jugendarbeit

Irene Ohnewein, Geschäftsführung, netz | Offene Jugendarbeit

Philipp Achammer, Landesrat

Wolfram Nothdurfter, Präsident, netz | Offene Jugendarbeit

Das diesjährige Motto betont die Rolle der OJA bei der Begleitung junger Menschen in verschiedenen Lebensphasen. Die Jugendzeit ist eine Reise voller Herausforderungen, und die OJA unterstützt Jugendliche dabei, Orientierung zu finden und sich zu entfalten. Sie bietet Raum für individuelle Entscheidungen und begleitet sie dabei, ihren eigenen Weg zu gestalten. Jugendarbeiter*innen setzen diese Werte in stationären Einrichtungen und in der Mobilen Jugendarbeit um, indem sie Jugendliche dort aufsuchen, wo sie sich aufhalten.

Vielfältig wie die Jugend selbst waren auch die Aktionen an diesem Tag. Über 30 Jugendtreffs, -zentren und Kulturvereine luden Interessierte ein, in die Welt der OJA einzutauchen. Im „Jux“ in Lana gab es eine 24-Stunden-Veranstaltung mit Kletterwandbau, Kochaktionen und Übernachtung. Das Jugendtreff Magreid bot Sofagespräche mit Gemeindevertreter*innen an, während im „Loop“ in Sand in Taufers und anderen Zentren kulinarische und musikalische Highlights geboten wurden. Der Innenhof des „papperlapapp“ in Bozen verwandelte sich in ein Quiz-Spielfeld, und im „VKE“ wurde bei Karaoke Einblicke in verschiedenste Sprachen gegeben. Diese und viele weitere Aktionen zeigten erneut: Die Offene Jugendarbeit in Südtirol ist bunt und vielfältig!

Mehr Informationen unter www.netz.bz.it.