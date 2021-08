Tausende demonstrierten in Bozen gegen grünen Pass – Fotos – Videos – update

Auf den Bozner Talferwiesen sind am Sonntag 29. August 2021 tausende Demonstranten aus ganz Südtirol zusammengekommen, um gegen Impfung, Coronaregeln und den grünen Pass zu demonstrieren.

Unter den Gastrednern waren unter anderem die Rechtsanwältin Renate Holzeisen, der Zahnarzt Andrea Stramezzi, Ulrich Gutweniger (psicologo), Hannes Loacker & Astrid Schönweger (WIR NOI), Avv. Linda Corrias e Francesco Scifo, Christian Stadler (Freier Bildungsweg, Lehrer) e Prof. Abelli (professore in pensione), Prof. Dr. med. Andrea Stramezzi (Covid Healer), Francesca Monorchio (La mia salute non e‘ in vendita) und Bernhard Pircher von Frei-Netz.



Moderation: Thomas Winnischhofer (ADUM-Gemeinsam-Insieme) & Anna Capuano (genitori attivi BZ)

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von „tamisch ober liabe Künstler“ aus allen Landesteilen.

Organisiert wurde diese Demo von Genitori attivi Bolzano, Gemeinsam/Insieme Adum, in Kooperation mit

Wir Noi, La mia salute non é in vendita, Frei-Netz, aktiver Widerstand, Cittadini liberi, Comitati liberi pensatori,

Ass. Internazionale per i diritti umani u.v.a.



