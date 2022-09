Teelichtofen selbst bauen – Videos

Der Teelichtofen aus unseren Videos mit 3-6 Teelichtern stammt noch aus der Entwicklungsphase. Nach vielen Tests und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr haben wir uns dafür entschieden, dass wir ausschließlich die 21 cm hohen und ca. 13 cm breite Variante empfehlen und in unserem Online-Shop als fertiges Set anbieten, so dass nicht mehr als 2 Kerzen runter passen, da sonst das Risiko für einen Hitzestau und einen Teelichtbrand zu groß wären.

Deshalb empfehlen wir auch lieber mehrere kleinere Teelichtöfen zu nutzen und je nach Größe des Teelichtofens max. 2 Teelichter gleichzeitig brennen zu lassen. Denn der Teelichtofen entwickelt auch mit 2 Teelichtern bereits eine sehr angenehme Oberflächentemperatur von 50°C – 70°C. Der Teelichtofen funktioniert sicher, wenn die mit der Feuerwehr ausgearbeiteten Sicherheitshinweise und die zusätzlichen Informationen zum Thema Teelichtbrand beachtet werden. Bei falschem Verhalten kann ein Teelichtbrand entstehen. Wir haben alle wichtigen Hinweise auf unserer Internetseite mit Fotos kostenfrei veröffentlicht:

1. Video – Teelichtofen kurz erklärt

2. Video – Teelichtofen als Notheizung?

3. Video – Heizkosten sparen mit Teelichtofen mögli ch?