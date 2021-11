Telegram-Kanal „Lichtblick Meran“ – Kryptowährungen und Quantenheilung – No-Vax-Abend in Meran

Kryptowährungen und Quantenheilung. Diese beiden Themen standen auf der Tagesordnung eines No-Vax-Abends, der am 26. November 2021, in einer Pizzeria in Meran stattfinden sollte. Der Abend wäre von den Veranstaltern des Telegram-Kanals „Lichtblick Meran“ organisiert worden (wurde mittlerweile deaktiviert). Der Telgram-Kanal hatte fast 500 Abonnenten. „Einer von ihnen fragte: „Braucht man einen grünen Pass, um teilzunehmen? Der Gründer selbst antwortete: „In dieser Gruppe ist das eine rhetorische Frage.

„Kann ich in dieser Gruppe jemanden finden, der mir „sein positives Licht übermittelt“, damit ich ein „freier und reiner“ Mensch bleiben kann?“, schrieb ein Mitglied, das kurz darauf aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, weil man das Mitglied verdächtigte, „ein Troll oder ein Spion“ zu sein, schreibt die Tageszeitung Corriere del Veneto.

Anspielungen und Wendungen prägen die Sprache der „Lichtseelen“. Nicht so der Verein aus dem Meraner Land, der zu ihrer Hochburg geworden ist und dessen Name über 70 Mal im Chat auftaucht: Die Stärke liegt darin, dass die Macher „die Dinge nicht so streng sehen“. Um hineinzukommen, braucht man weder einen grünen Pass noch eine Maske, wie der Bericht von Gabriele Madala über die „weisse Zone“ beweist. Nicht einmal die Polizeikontrollen (von denen auch im Chat berichtet wurde) scheinen die Macher davon überzeugt zu haben, die Anti-Covid-Regeln anzuwenden. Sie gelten nicht für die Elite“, erklärt eines der Mitglieder, „sondern nur für das Vieh, für die Herde“.

Treffen am Dienstag

Die erste fand in Meran/Obermais statt, das zweite in St. Leonhard im Passeiertal, mit einer gemeinsamen Fahrradtour. Dann wurde beschlossen, sich auf eine Pizzeria in Meran zu konzentrieren, wo sich die Hauptgruppe der Lichtseelen dienstags regelmäßig trifft. Seit Anfang August finden sie auch freitags Treffen statt: Das Treffen am Freitag 26. November 2021 das neunte dieser Art, für das mehr als 50 Personen ihre Teilnahme zugesagt hatten.

Das wäre die neunte Veranstaltung dieser Art gewesen, und der Gründer des Kanals weist darauf hin, dass dies auch eine Gelegenheit sein wird, über die Gründung „lokaler Untergruppen“ zu diskutieren: Die Hauptgruppe ist zu groß geworden, um Live-Sitzungen zu organisieren, und er selbst ermutigt die Mitglieder regelmäßig, dies zu tun. Neben der Gruppe in Meran gibt es bereits ähnliche Gruppen in Naturns, Lana und Umgebung“, schreibt er. Schenna und das Passeiertal befinden sich wahrscheinlich noch in der Anlaufphase“. Und für viele sei es schön, „Gleichgesinnte zu treffen, weil sie sich oft einsam fühlen oder wenig Kontakt zu ‚Menschen wie uns‘ haben“.

Schulen im Wald

Unter den Abonnenten des Kanals gab es ein Hin und Her von Vorschlägen und Ratschlägen zu „Schulen im Wald“, in denen sie ihre Kinder anmelden können, oder (zumindest) zu alternativen Heilmethoden und Heilmitteln, komplett mit Namen, Adressen und Telefonnummern von „Ärzten, die ihre Menschlichkeit nicht verloren haben“. Einige von ihnen waren auch bei einigen der Freitagstreffen anwesend: Dies gilt beispielsweise für einen Experten für Homöopathie und Akupunktur und einen Homöopathen, beide aus Brixen, die die Teilnehmer um einen Beitrag von jeweils 10 Euro baten. „Darf ich Ihrem Vortrag mit Vorsicht und aus der Ferne beiwohnen? – fragte eine Dame vorsichtig: „Ich bin 75 Jahre alt und bin nicht geimpft. „Nicht geimpft? – antwortete der Gründer des Kanals – Komm rein.

Quelle: https://corrieredelveneto.corriere.it

Chatverlauf: https://telemetr.io/