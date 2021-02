Terlaner Faschingsumzug findet nicht statt – Wir suchen aber die „Lustigste COVID-Maske Südtirols“ und darüber hinaus!

Der Terlaner Faschingsumzug wird wegen der gegebenen Umstände in diesem Jahr nicht stattfinden. Es wird auch keine Verpflegungsstände usw. im Dorf geben. Dennoch sollen sich die Bürger verkleiden und die Faschingstage genießen, denn es sind zwar die Feiern abgesagt, aber die Faschingszeit nicht.

Uns vom Faschingskomitee tut die Absage gerade heuer sehr leid, denn der Terlaner Fasching feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 1971 – vor genau 50 Jahren – war die Geburtsstunde des Terlaner Faschings. Die Geschichte dieser inzwischen weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannten und beliebten Veranstaltung wird demnächst in einem Dokumentarfilm gezeigt, welcher von Helmut Lechthaler und Astrid Kofler produziert und vom Bildungsausschuss Terlan unterstützt wird. Die Dokumentation ist am 8. Februar nach der Tagesschau um 20.20 Uhr auf RAI Südtirol zu sehen.

Da der Jubiläumsumzug nicht stattfindet, suchen wir heuer stattdessen die lustigste bzw. skurrilste „COVID-Maske Südtirols“. Natürlich kann der Rest der Welt auch mitmachen! Einfach eine Maske basteln, Foto machen und dieses innerhalb Faschingsdienstag einsenden. Die zehn schönsten Masken bekommen eine kleine Anerkennung. Wenn wir sonst schon seit Monaten alle Arten von Masken tragen – ob mit Firmenlogos, Vereinslogos oder andere – darf, ja soll es in der fünften Jahreszeit auch mal eine lustige sein. Zumindest erfrischen wir das allgemeine Dorf- und Stadtbild und erfreuen jene, die unsere Wege kreuzen. Humor ist auch in schwierigen Zeiten erlaubt, tut der Seele sogar besonders gut!

In der Anlage finden Sie den von uns gedrehten Filmaufruf zur Suche nach der „Lustigsten COVID-Maske Südtirols“, in dem alles Wichtige enthalten ist. Wir bitten die Sie, diesen bzw. den Link nach Möglichkeit zu veröffentlichen und über unsere Aktion zu berichten.

Einsenden an: E-Mail: info@terlanerunsinniger.com

oder WhatsApp und Infos unter: 338 9377835

Danke und ein Pansele, Pansele aus dem Faschingsdorf Terlan!

Die Ratsherren von Terlan