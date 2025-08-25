Bericht zum Film „The Beekeeper“ (2024)

„The Beekeeper“ ist ein knallharter Actionthriller aus dem Jahr 2024, inszeniert von David Ayer („Suicide Squad“) und geschrieben von Kurt Wimmer. In der Hauptrolle glänzt Jason Statham als Adam Clay – ein scheinbar ruhiger Imker mit einer dunklen Vergangenheit.

Handlung

Adam Clay lebt zurückgezogen auf dem Land und kümmert sich um seine Bienen. Doch als seine Nachbarin Eloise Parker Opfer eines Phishing-Betrugs wird und sich daraufhin das Leben nimmt, erwacht in Clay ein unaufhaltsamer Rachetrieb. Was niemand ahnt: Clay war einst Teil einer geheimen Organisation namens „The Beekeepers“, die sich der gnadenlosen Bekämpfung von Korruption verschrieben hat.

Er nimmt die Spur der Betrüger auf, die hinter dem Scam stecken – ein Netzwerk, das bis in höchste Regierungskreise reicht. Clay entfesselt eine brutale Vergeltungskampagne, bei der er sich durch Callcenter, Tech-Firmen und Sicherheitsdienste kämpft. Dabei wird schnell klar: Dieser Imker ist kein harmloser Honigsammler, sondern ein ehemaliger Spezialagent mit tödlichen Fähigkeiten.

Besetzung

Jason Statham als Adam Clay

Emmy Raver-Lampman als FBI-Agentin Verona Parker

Josh Hutcherson als Derek Danforth

Jeremy Irons, Minnie Driver, Phylicia Rashad u.v.m.

Bewertungen

Plattform Bewertung IMDb 6.3/10 Rotten Tomatoes 71% Metacritic 53/100 Filmstarts.de 3/5

Video-Empfehlungen

Um einen visuellen Eindruck vom Film zu bekommen, sind diese Videos besonders hilfreich:

THE BEEKEEPER (2024) Official Trailer | Jason Statham – Der englische Trailer zeigt die explosive Action und die düstere Atmosphäre des Films. THE BEEKEEPER Trailer German Deutsch (2024) – Für deutschsprachige Zuschauer bietet dieser Trailer eine packende Vorschau. THE BEEKEEPER (2024) MOVIE REACTION!! Jason Statham … – Eine unterhaltsame Reaktion mit Kommentaren zur Handlung und Stathams Performance. THE BEEKEEPER (2024) Trailer ITA del Film d’Azione con … – Italienischer Trailer für Fans aus dem Süden Europas. The Beekeeper 2024 Full Movie In English | Jason Statham … – Eine ausführliche Besprechung mit Fakten und Szenenanalyse. THE BEEKEEPER (2024) | Clip compilation e Trailer del film d … – Zusammenschnitt von Szenen, die Clays gnadenlosen Rachefeldzug zeigen.

Fazit

„The Beekeeper“ ist ein kompromissloser Selbstjustiz-Thriller mit einem klassischen Statham-Helden: wortkarg, effizient und tödlich. Wer auf explosive Action, düstere Verschwörungen und eine Prise Rache steht, wird hier bestens bedient.