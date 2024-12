The Fever Week – Once Again

Die neue Single „Once Again” von The Fever Week (Release-Datum 13. Dezember 2024)

greift eines der aktuellsten Themen der heutigen Zeit auf – den täglichen „Struggle“ mit OnlineDating-Apps. Der Song versteht sich als Hymne für alle Singles, die mit Tinder, Bumble und Co.

Erfahrungen gemacht haben und beleuchtet vor allem die Schwierigkeiten, die das moderne

Dating mit sich bringt. „Once Again“ ist ein Acoustic-Song, der durch seine sanften

Gitarrenklänge und warmen Vocals perfekt in die ruhige Jahreszeit passt.

Die Single wurde von der Band selbst produziert und vom US-Amerikaner Josh Bonanno (Knox,

90’s Kids, Drive!Drive!) gemixt und gemastert.

Über uns:

The Fever Week ist eine Alternative-Pop-Band aus Italien & Österreich, bestehend aus den drei

Musikern Simon Feichter, Simon Klingseis und Gregor Moser. Alle drei Bandmitglieder haben

Bühnenerfahrung und waren bzw. sind seit über einem Jahrzehnt in Bands aktiv. Simon K. und

Gregor M. waren gemeinsam Teil der deutschsprachigen Pop-Band Farbarena. Simon

F. wirkt weiterhin als treibende Kraft bei Cemetery Drive. Seit dem Sommer 2024

bündeln sie all ihre Energie, Erfahrung und Kreativität in ihrem neuen Bandprojekt The

Fever Week.

Die Musik von The Fever Week vereint 80’sPop-Elemente mit modernen Klangwelten. Sie

verbindet treibende Gitarrenriffs, wuchtige Drums und eingängige Synthesizer-Melodien mit

energiegeladenen Vocals. Als Inspirationsquellen dienen den drei Musikern Bands wie The Band

Camino, The 1975, Knox und Nightly.