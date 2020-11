The Shea – You and I

THE SHEA – BAND BIO:

„The Shea“ sind das Solo-Projekt von Othmar Schönafinger aus Gargazon – Südtirol, Italien. Er war Gitarrist und Hauptsongschreiber der Britpopgruppe „John‘s Revolution“ (2007-2010, Supportact für Avril Lavigne, Bühne mit NOFX geteilt). Nachdem er seinen musikalischen Horizont mit der fuzzgeladenen Garagenmusik von „Jesus Christ Superfuzz“ (2010), den abwechslungsreichen „Liquid Gas“ (2011-2013) und den kurzlebigen „The Fabulous Exploding Lovers“ (2013) erweitert hat, kam 2014 das Garagenrock/Indiemusik-Soloprojekt „The Shea“ (nach dem „Shea“ Stadium in New York wo die Beatles spielten benannt) an den Start.

Als Einflüsse kann man 60er Jahre Garagenrock, Beatmusik, Surfmusik, The Beatles, The Libertines und gitarrenlastige Indiemusik nennen.

2014-2015

Eine Reihe von 6 Online-Singles wurden 2014-15 im Abstand von 2 Monaten (https://theshea.bandcamp.com/music) veröffentlicht. Ganz oldschool mit A- und B-Seiten! Schönafinger liebt es schnell zu arbeiten und spielt, recorded und mixt meist alles selbst. Auch weil er müde geworden ist zu warten bis Mitmusiker auftauchen. Wenn sie denn auftauchen …

2015

„Entertainment“(2015) war das erste Album und schloss damit den Kreis, welcher stilistisch mit den Singles geöffnet wurde (kein Song der Singles ist allerdings auf dem Album vertreten). Es borstet förmlich über von Spring-Reverb scheppernden Gitarren, Slabback-Echos auf den Vocals à la John Lennon, Melodien, alten angestaubten Orgeln (dank der alten Eko Tiger Duo Orgel aus den 70ern), Lo-Fi Rauschen („Wenn schon ich keinen Rausch mehr habe, dann sollen wenigstens meine Songs einen haben!“) und krachenden Drums. Einige Spuren wurden direkt auf eine alte TEAC A-3300 SX Tapemaschine aufgenommen. Dieses Album ist nun nicht mehr erhältlich, da die meisten Songs neu aufgenommen/re-mixed/re-mastered wurden.

2016

Im Juni 2016 erschien die EP „Knives Out“ https://theshea.bandcamp.com/ . Inspiriert durch das Beatles Album „Revolver“ verschmelzen die melodienreichen 5 Songs 60‘s und modernen Sound.

2018

„Every Tear A Hit“ wird über Konkord-Records auf Vinyl, CD and Digital veröffentlicht und vereint „die besten Songs“ dieser ersten Periode.

„Es dreht sich alles um den Song und die Atmosphäre einzufangen, wie es immer so schön platt heißt. Die Lo-Fi Produktion hat nochmals Tonnen an Charakter addiert. Viele der Songs sind meiner Meinung nach sehr radiotauglich, auch wenn sie nicht so klingen mögen: die Melodien und die Strukturen sind es aber. Ich habe eine Schwäche für Melodien. Gibt es einen Kampf zwischen einem guten Gitarrenriff und einer Melodie – die Melodie wird gewinnen. Immer!

PRESSESTIMMEN:

„Fans von Bands wie Babyshambles, White Stripes oder The Black Keys sollten auch The Shea im Auge behalten.“

„Lieder wie Give It Back und Bones On Fire kommen beide recht flott im 60er/70er-Retro-Style daher und gehen sofort ins Ohr und in die Beine.“

„Rockmusik, die rauh klingt, sehr eingängig ist und diesen gewissen „Rotz“ mitbringt, der einen gelungenen Kontrast bildet zur derzeitigen, überwiegend glattgeschliffenen Pop-Welt.“

info@theshea.eu – www.theshea.eu – theshea.bandcamp.com