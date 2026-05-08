Theaterverein Praxenknecht: Bienen, Mayo und das verlorene Lied

Bienen, Mayo und das verlorene Lied

Freilicht-Familientheater für kleine und große Kinder ab drei Jahren

von Alexandra Wilke & Ensemble

Premiere: am Freitag 22. Mai 2026

Das Märchen

Im Bienenstock herrscht großes Durcheinander:



Die alte Königin hat ihren Platz verlassen – doch die neue denkt gar nicht ans Regieren. Viel lieber möchte sie Bühnenstar werden. Die Arbeiterinnen verlieren den Rhythmus, die Drohnen träumen von Pommes mit Mayo, und niemand erinnert sich mehr an das Lied, das einst alle miteinander verbunden hat.

Auch Imker Camillo und Oma Anni spüren, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das Summen im Honiglabor klingt fremd, und ihr Enkel Benni wird sogar von einer völlig taktlosen Biene gestochen.

Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach dem verlorenen Lied – mitten hinein in die faszinierende Welt der Bienen. Dabei wird das Publikum selbst Teil des Abenteuers:



Es begleitet Rudi die Rennschnecke durch ihren rasanten Parkour, hilft Spinni beim Netzebauen, unterstützt Käfer Kurt bei seiner beruflichen Neuorientierung und feuert Raupert an, der als frisch geschlüpfter Schmetterling seine ersten Flugversuche wagt.

Ein fantasievolles Theatererlebnis für die ganze Familie – voller Humor, Musik und Begegnungen.



Eine Geschichte über Mut, Freundschaft, Verantwortung und die vielleicht wichtigste Frage überhaupt:

Wie klingt eigentlich unser WIR?

Leitung & Gewerke

Künstlerische Leitung: Alexandra Wilke



Theaterpädagogik: Nadia Schwienbacher



Kostüme: Mirjam Hellrigl



Trailer: Martin Demetz



Webdesign: Butch Cassidy



Plakatmotiv: The Sundance Kid



Fotos: Roland Pernter & Gert Reinstadler



Produktionsleitung: Markus Westphal

Ensemble

Christiane Ladurner, Christof Obkircher, Dolores Mair, Gabi Mitternöckler, Hanenn Huber, Karmen Kammerlander, Katharina Mairvongrasspeinten, Markus Westphal, Marvin Marocchio, Nadia Schwienbacher, Oswald Waldner, Serafin Schaller, Stephan Rauter, Tamara Lamprecht

Reservierung

Fr. 22.05.26 – 18:00 Uhr – Premiere



Sa. 23.05.26 – 17:00 Uhr



So. 24.05.26 – 11:00 Uhr – Matinee



So. 24.05.26 – 15:00 Uhr



Fr. 29.05.26 – 16:00 Uhr



Sa. 30.05.26 – 19:00 Uhr



So. 31.05.26 – 18:00 Uhr



Di. 02.06.26 – 18:00 Uhr



Fr. 05.06.26 – 18:00 Uhr



Sa. 06.06.26 – 17:00 Uhr



So. 07.06.26 – 11:00 Uhr – Matinee



So. 07.06.26 – 15:00 Uhr



Fr. 12.06.26 – 18:00 Uhr



Sa. 13.06.26 – 18:00 Uhr



So. 14.06.26 – 11:00 Uhr – Matinee



So. 14.06.26 – 15:00 Uhr



Sa. 20.06.26 – 17:00 Uhr



So. 21.06.26 – 17:00 Uhr



Sa. 27.06.26 – 17:00 Uhr



So. 28.06.26 – 11:00 Uhr – Matinee

praxenknecht.com

Hinweise

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Unser Theaterspaziergang führt durch den Park – über Wiesen, Wege und Efeu. Bitte denken Sie bei Regen an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung.

Bei leichtem Regen findet die Vorstellung statt. Unter den Bäumen des Parks ist das Publikum weitgehend geschützt.



Bei starkem Gewitter oder Sturm kann nicht gespielt werden. Ob eine Vorstellung abgesagt werden muss, entscheiden wir fünf Minuten vor Beginn.

Am Spielort stehen ausschließlich Parkmöglichkeiten für Menschen mit Gehschwierigkeiten zur Verfügung. Wir bitten alle anderen Besucher:innen, die umliegenden Parkplätze zu nutzen.

Parkmöglichkeiten:



• Parkhaus Obermais – ca. 10 Minuten Fußweg



• St.-Josef-Parkplatz – ca. 20 Minuten Fußweg



• Algunder Kellerei – ca. 25 Minuten Fußweg

Anflug