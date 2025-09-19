Therme Meran sagt Danke: Jubiläums-Umtrunk mit langjährigen Gästen

Die Direktorin Adelheid Stifter und der Präsident Stefan Thurin gemeinsam mit den langjährigen Stammgästen der Therme Meran.

Am 12. September 2025 lud die Therme Meran alle Stammgäste zu einem feierlichen Umtrunk ein, um das 20-jährige Bestehen der Therme Meran zu feiern und sich persönlich für die langjährige Treue zu bedanken. Die eingeladenen Gäste erwerben bereits seit 2016 jedes Jahr eine Saisonskarte und sind damit zu einem festen Teil der Thermenfamilie geworden.

Zahlreiche langjährige Gäste folgten der Einladung und verwandelten den Vormittag in einen besonderen Moment der Begegnung. Präsident der Therme Meran Stefan Thurin eröffnete die Feier um 11 Uhr mit herzlichen Worten und hob die Bedeutung der Stammgäste für die Entwicklung der Therme Meran hervor. In seiner Ansprache erinnerte er daran, dass die Therme Meran nicht nur ein Ort der Erholung ist, sondern durch die Menschen lebt, die sie regelmäßig besuchen: „Ihr seid der Grund, warum wir heute hier stehen und diesen besonderen Moment feiern. Ohne euch wäre die Therme Meran nicht das, was sie heute ist.“

Nach der Rede nutzten viele Gäste die Gelegenheit, Geschichten aus den vergangenen Jahren zu teilen. Sie erzählten von ihren ersten Besuchen, von besonderen Anlässen, die sie in der Therme Meran verbracht haben, und von den Freundschaften, die hier entstanden sind. Bei einem Aperitif, kleinen Köstlichkeiten und einer Torte genossen alle das schöne Spätsommerwetter und die entspannte Atmosphäre.

Die Therme Meran wollte mit dieser Geste ihre Dankbarkeit zeigen und unterstreichen, dass die Verbundenheit zu den Gästen ein wesentlicher Teil ihrer Philosophie ist. Der Umtrunk war nicht nur ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte Thermengeschichte, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Jahre, in denen die Therme Meran weiterhin ein Ort des Wohlbefindens und der Begegnung für Einheimische und Gäste aus aller Welt sein möchte.





