Therme Meran wird mit GetYourGuide immer internationaler

Die Therme Meran ist seit 19. Juni mit an Bord von GetYourGuide, der weltweit größten Online-Buchungsplattform für Touren und Freizeitaktivitäten. Damit wird die Attraktivität der Thermenstruktur und der Stadt Meran weiter gesteigert und die Destination – als erstes Angebot der Umgebung – weltweit präsentiert und buchbar.

GetYourGuide ist ein Online-Reiseportal, auf der Touristen Aktivitäten wie Führungen und Ausflüge sowie Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten buchen können. Mit über 30.000 Produkten an mehr als 8.000 Destinationen ist es das führende Portal dieser Art und Weise. Seit 19. Juni können auch Tickets der Therme Meran für Pools und Sauna bequem und online über das Portal gekauft werden. „Dies ist ein wichtiger Schritt, um auch international präsent zu sein und in Richtung Digitalisierung, so Thermendirektorin Adelheid Stifter. Bis dato war noch keine weitere Attraktion oder ein Angebot von Meran auf dem Portal buchbar. Ziel ist es, die Attraktivität für die Therme und für die Stadt Meran damit noch weiter international auszuweiten.“

Zur Geschichte von GetYourGuide: Geniale Idee

GetYourGuide möchte es allen Menschen ermöglichen, die Welt zu entdecken. Die Reise von GetYourGuide begann im Jahr 2009 mit einem Urlaubserlebnis der Studienfreunde Johannes, Tao, Martin und Tobias. Als Johannes einen Tag zu früh in Peking landete, schlenderte er ziellos und etwas verloren durch die Straßen. Erst als Tao eintraf und seinen Freund gewissermaßen als Guide durch die Stadt führte, konnten die beiden ihr Abenteuer richtig genießen. Zurück in Zürich beschlossen die Freunde, diese Erfahrung auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Das Ergebnis? Eine Plattform, auf der die besten Reiseaktivitäten der ganzen Welt an einem Ort versammelt sind. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, jede Reise einzigartig zu machen, als Guide für persönliche Erlebnisse und neue Erfahrungen. Millionen Menschen nutzen aktuell GetYourGuide, um Reiseträume zu verwirklichen, sei es für Angebote für Kultur, Essen, Natur, Abenteuer oder sonstige beliebte Reiseziele.