Thunderbolts (2025) Marvel

„Thunderbolts“ (2025) ist der 36. Film im Marvel Cinematic Universe (MCU) und bildet den Abschluss von Phase 5. Regie führte Jake Schreier, das Drehbuch stammt von Eric Pearson und Joanna Calo. Der Film bringt eine Gruppe von Antihelden zusammen, die sich mit ihrer Vergangenheit, gegenseitigem Misstrauen und einer übermächtigen Bedrohung auseinandersetzen müssen.

Handlung – Bericht

Nach dem Tod von Natasha Romanoff ist Yelena Belova (Florence Pugh) emotional zerrüttet und will sich aus dem Agentenleben zurückziehen. Doch Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), mittlerweile in einen politischen Skandal verwickelt, schickt sie auf eine letzte Mission – zusammen mit John Walker (U.S. Agent), Taskmaster, Ghost und Red Guardian. Auch Bucky Barnes (Sebastian Stan) mischt sich ein, zunächst als Gegner, später als Verbündeter.

In einem geheimen Labor treffen sie auf Bob Reynolds alias Sentry (Lewis Pullman), ein scheinbar harmloser Mann mit gottgleichen Kräften – und einer dunklen Seite namens Void. Als Valentina versucht, Sentry zu manipulieren, eskaliert die Situation: Void wird entfesselt und droht, ganz New York in Schatten zu hüllen. Die Thunderbolts müssen sich ihren inneren Dämonen stellen, um gemeinsam gegen eine Macht zu kämpfen, die sie kaum verstehen.

Hauptfiguren

Figur Schauspieler Yelena Belova Florence Pugh Bucky Barnes Sebastian Stan Red Guardian David Harbour U.S. Agent Wyatt Russell Ghost Hannah John-Kamen Taskmaster Olga Kurylenko Sentry / Void Lewis Pullman Valentina de Fontaine Julia Louis-Dreyfus

Stil & Besonderheiten

Genre : Action, Drama, Superheldenfilm

FSK : ab 12 Jahren

Laufzeit : ca. 126 Minuten

Ton : düsterer, psychologisch komplexer als typische MCU-Filme

Themen: Schuld, Manipulation, Identität, Teamdynamik

Rezeption

IMDb : 6,9/10

Rotten Tomatoes : 78 % positiv

Kritik: Gelobt für Florence Pughs Leistung, emotionale Tiefe und neue Tonalität im MCU. Kritisiert für schwache Nebenfiguren und einen überladenen Plot.

Fazit

„Thunderbolts“ ist ein mutiger Schritt für das MCU: weniger Glanz, mehr Trauma. Die Antihelden-Truppe überzeugt mit inneren Konflikten, moralischen Grauzonen und einem übermächtigen Gegner. Kein typischer Marvel-Blockbuster, aber ein spannender Neuanfang für Phase 6 – mit einem düsteren Ausblick auf das, was noch kommt.