Digital

TikTok: Der digitale Machtkampf zwischen China und den USA – Videos (arte)

Krieg um Daten: Wie TikTok zum Politikum wurde

by Radio Sonnenschein

 

TikTok ist längst mehr als eine Unterhaltungs-App: Der Erfolg der chinesischen Plattform verschärft den digitalen Machtkampf zwischen den USA und China.
Während Washington Sicherheits- und Spionagerisiken befürchtet, gilt TikTok zugleich als mögliches Instrument zur Beeinflussung von Informationen.

Die Dokumentation zeigt, wie sich zwei gegensätzliche Modelle der digitalen Welt – das marktorientierte der USA und das staatlich kontrollierte Chinas – im globalen Wettstreit um Daten und Einfluss gegenüberstehen.

Dokumentation von Vincent De Cointet
(Frankreich 2024, 48 Min.)

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