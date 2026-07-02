TikTok: Der digitale Machtkampf zwischen China und den USA – Videos (arte)

TikTok ist längst mehr als eine Unterhaltungs-App: Der Erfolg der chinesischen Plattform verschärft den digitalen Machtkampf zwischen den USA und China.

Während Washington Sicherheits- und Spionagerisiken befürchtet, gilt TikTok zugleich als mögliches Instrument zur Beeinflussung von Informationen.

Die Dokumentation zeigt, wie sich zwei gegensätzliche Modelle der digitalen Welt – das marktorientierte der USA und das staatlich kontrollierte Chinas – im globalen Wettstreit um Daten und Einfluss gegenüberstehen.

Dokumentation von Vincent De Cointet

(Frankreich 2024, 48 Min.)