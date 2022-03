Timbreroots – Numen’s Dreams – Video

Die Band Timbreroots hat ihr neues Musikvideo zum Song „Numen’s dreams“ von Benedikt Sanoll veröffentlicht.

Der Song spricht von Träumen über ewigen Frieden und passt somit gut in den aktuellen Konflikt in Europa. Das Stück steht für Liebe und gegen Hass.

Das Video ist der Ukraine gewidmet.

Gründung der Band Timbreroots



Timbreroots wurde im Sommer 2019 von Benedikt Sanoll (Leadstimme, Gitarre) zusammen mit seinem Bruder

Philipp Sanoll (Marimba/ Drum-set, Tenor), seinem „Kumpel seit ewig“ Thomas Vicenzi (E- Bass, tiefer Bariton) und seinen Studienkollegen Sebastian Willeit (Banjo/ E- Gitarre, Tenor) und Simon Oberrauch (Piano/ Keyboard, hoher Bariton) in Kurtatsch gegründet.

Die Mitglieder werden bzw. wurden alle an einer Musikhochschule oder einer Musikuniversität professionell

ausgebildet und legen alle größten Wert auf authentische Live-Performance und Qualität in der Musik.

Genremischung und Sound

Alternative Indiefolk- Poprock, Einwürfe von Rockmusik aus den 60ern- 80ern, ausgedrückt durch sattem

vielstimmigem Gesang, Gitarren, Keyboards, Schlagzeug und der Marimba ergeben den speziellen, sphärischen

Sound der Band Timbreroots. Die Band scheut sich nicht davor Grenzen zu durchbrechen und mit neuen Ideen zu experimentieren.

Ziel-Konzept

„Wir wollen durch unsere Musik Gutes bewirken“. So lautet das Ziel der Gruppe.

Der erste Schritt dorthin, folgt mit der Aufnahme ihres ersten Albums 2021/22.

Die Band will nicht, dass ihre Musik ein reines Luxusprodukt der breiten Masse ist, sondern auch einen

nachhaltigen Sinn und Zweck für die gesamte Gemeinschaft und Umwelt hat.

Musik schafft Dimensionen, in denen alles und jeder seinen Platz finden und sich in friedlicher Gemeinschaft

geborgen fühlen kann, egal welche Wurzeln er oder sie hat. Jeder Mensch ist ein einzelner Ton verschiedenster Klangfarben und Wurzeln, finden sich diese Töne in harmonischer Symphonie zusammen, können sie großes bewältigen.



Timbreroots will genau solche Werte der Nächstenliebe vermitteln und dazu aufrufen, dass jede/r ihren/ seinen Beitrag leistet, um die Welt ein wenig nachhaltiger und besser zu gestalten.

Nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch den Erlös, den die Band fürs Musizieren einnimmt, will sie nach finanzieller Möglichkeit etwas bewegen.

Aus dieser Philosophie, diesen Gedanken und Absichten entsprang der Bandname Timbreroots

(=„Klangfarbenwurzeln“).

Diskografie

Am 08.10.2021 veröffentlichte Timbreroots das Musikvideo zu ihrer ersten Single mit dem Titel „Let’s give them a chance“. Dieser Song hat bereits den „sonx“-Wettbewerb der Organisation „Rocknet“ gewonnen und

die Band plant, bis Ende 2022 fünfzehn neue Songs aufzunehmen und im Winter 2022 ihr erstes Album zu

veröffentlichen.

Numen’s dreams- lyrics

What if we lived in a world, without poverty, diseases and hate?

What if we lived in a world, with satisfaction through love and health alone?

What if money did not cause envy, greed, exploitation and wars?

That would be, it would be a nice dream.

If I had three wishes free, I would first wish the end of all wars.

Next I’d heal all sick and wounded,

and lastly I’d wish eternal peace.

That would be, it would be a nice dream.

Would you still take the money if you had to watch all the animals, burning

during your slash and burn?

Would you still take the money if you faced all the children who are suffering

from your exploitation? (Tell me)

If you could undo all this suffering and all your mistake with all of your foolish

dirty wealth, would you do it?

Would you do it? Would you fucking do it?

How dare you? Would you fucking do it?

Why don’t you listen to your heart?

Listen to your heart to fulfill these dreams