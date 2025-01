Tomatenmark: Geschmackskonzentrat und Gesundheitsboost in einem – Video

Inhaltsstoffe und Herstellung

Tomatenmark wird aus reifen Tomaten hergestellt, die gekocht, passiert und eingedickt werden. Der Wasseranteil wird dabei stark reduziert, wodurch ein konzentriertes Produkt entsteht. Typischerweise wird es in verschiedenen Konzentrationen angeboten, etwa doppelt oder dreifach konzentriert. Die Hauptbestandteile von Tomatenmark sind:

Wasserarme Tomatenmasse: Basis des Produkts.

Ballaststoffe: Gut für die Verdauung.

Vitamine und Mineralstoffe: Vor allem Vitamin C, Kalium und Eisen.

Lycopin: Ein Antioxidans, das für die rote Farbe verantwortlich ist und zellschützende Eigenschaften besitzt.

Gesundheitliche Vorteile

Tomatenmark ist nicht nur praktisch und geschmacksintensiv, sondern auch gesund:

Reich an Antioxidantien: Lycopin schützt die Zellen vor freien Radikalen und kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie bestimmten Krebsarten, insbesondere Prostatakrebs, senken. Kalorienarm: Es hat nur etwa 80 Kalorien pro 100 Gramm und ist daher ideal für eine kalorienbewusste Ernährung. Gute Quelle für Vitamine und Mineralstoffe: Besonders Vitamin C stärkt das Immunsystem, während Kalium wichtig für die Herzgesundheit ist. Entzündungshemmend: Lycopin und andere Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend und können so chronische Erkrankungen positiv beeinflussen.

Verwendung in der Küche

Tomatenmark ist ein vielseitiges Würzmittel und kommt in zahlreichen Gerichten zum Einsatz:

Saucen: Es bildet die Grundlage für Pasta-Saucen und Ragouts.

Suppen: Ein Löffel Tomatenmark intensiviert den Geschmack von Tomaten- und Gemüsesuppen.

Marinaden und Dips: Für eine fruchtige Note in Grillsaucen oder Hummus.

Eintöpfe: Verleiht Gerichten wie Gulasch oder Chili eine besondere Tiefe.

Tipps zur Lagerung und Auswahl

Lagerung: Nach dem Öffnen sollte Tomatenmark im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb weniger Tage verbraucht werden. Ein Trick: Reste in Eiswürfelbehälter einfrieren und bei Bedarf verwenden.

Kauf: Bio-Tomatenmark enthält oft weniger Zusatzstoffe wie Salz oder Zucker und ist frei von Pestiziden.

Fazit

Tomatenmark ist nicht nur eine geschmackliche Bereicherung, sondern auch ein kleiner Gesundheits-Booster. Seine Vielseitigkeit macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Küche – ob in der Hausmannskost oder der gehobenen Gastronomie.

Video

Warum Sie Tomatenmark regelmäßig essen sollten

Tomatenmark ist reich an Lykopin, einem natürlichen Farbstoff, der zu den Carotinoiden gehört und größtenteils in der Schale von Tomaten steckt. Lykopin ist ein Antioxidans, das uns vor freien Radikalen schützt und zur Prävention von Krankheiten wie Schlaganfällen oder Krebs beitragen kann. Der Gehalt an Lykopin ist besonders hoch in Tomatenmark, da die Tomaten für die Herstellung länger reifen können. Beim Erhitzen der Tomaten wird das Lykopin freigesetzt und unser Körper kann es besser aufnehmen und verwerten.

Neben Lykopin enthält Tomatenmark auch einige wichtige Vitamine und Mineralstoffe, darunter B-Vitamine, Vitamin C und E sowie Beta-Carotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden kann. Diese Nährstoffe sind wichtig für unsere Immunfunktion und wirken als Antioxidantien. Außerdem decken 100 g Tomatenmark etwa ein Viertel unseres täglichen Kaliumbedarfs und enthalten nur 45 kcal.

Je höher die Konzentration, desto intensiver der Geschmack und das Aroma. Allerdings enthält Tomatenmark auch viel Histamin und ist daher für Menschen mit Histaminintoleranz möglicherweise ungeeignet. Zudem hat Öko-Test 2021 bei vielen Produkten Schimmelpilzgifte festgestellt. Daher ist es ratsam, auf Bio-Produkte zu achten und gelegentlich Tomatenmark selbst herzustellen.

Tomatenmark eignet sich hervorragend als kalorien- und fettarmer Brotaufstrich, als Basis für Tomatensaucen oder zum Andicken und Binden von Saucen. Es schmeckt auch super in Dressings für Nudelsalate oder Bulgur und ist eine gesunde Zutat für Dips.

Tomatenmark ist ein vielseitiges Lebensmittel, das Sie auf viele verschiedene Arten verwenden können. Verwenden Sie regelmäßig Tomatenmark und wussten Sie, wie gesund es ist? Haben Sie noch Rezeptideen für Tomatenmark? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare, ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu!

Mehr dazu im Video!