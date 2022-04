Tour of the Alps 2022:

Der Spanier Pello Bilbao gewinnt in Lana und holt mit dem Etappensieg das Leadertrikot.



Pello Bilbao ist der neue Gesamtführende der Tour of the Alps. Er gewann die zweite Etappe.

Zweiter wurde nach 155 Kilometern von Primiero nach Lana Romain Bardet (DSM).

Attila Valter (Groupama – FDJ) wurde Dritter.

Fotos (Walter Wiedenhofer)