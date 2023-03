Tracy Merano – Noch einmal in meinem Leben

Es ist wieder soweit, Tracy hat eine neue Single parat.

Diesmal überrascht sie (ganz ungewohnt) mit einem Song in ihrer Muttersprache deutsch. Der Grund dafür ist, dass sie den Song für zwei Familienmitglieder geschrieben hat, nachdem diese leider im selben Jahr verstorben sind.

Tracy sagt: “Als ich mich ans Klavier setzte, um meine Trauer aufzuarbeiten, entstand plötzlich dieser Text, begleitet von dieser Melodie. Daraufhin war mir klar, dass ich dieses Mal einen deutschen Song veröffentlichen werde.”

Der Song wurde von Fabian Pichler produziert und von Dominik Aster gemischt.

Für das Video hat sich die Künstlerin etwas sehr Spezielles einfallen lassen. Sie hat einen Online-Aufruf gestartet, auf welchem ihre Follower die Möglichkeit erhalten haben, ihre persönlichen Verluste mit Fotos zuzusenden.

“Die Idee dahinter ist, dass eine Memorial Wall entsteht, in welcher auch andere Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre Liebsten, die leider nicht mehr unter uns sind im Video zu verewigen. Dadurch soll ein Zeichen gesetzt werden, dass sie in unsere Erinnerung immer weiterleben. “

Das Video hat Hannes Lercher von Kiwitree Films umgesetzt.

Auf die Frage, ob wir nun mehrere Songs von der Künstlerin in ihrer Muttersprache hören werden, antwortet diese mit einem klaren Nein. “Meine Musiksprache war schon immer englisch, dort fühle ich mich auch am wohlsten. Es ist wirklich nur dieser Song, der sich einfach nur auf Deutsch richtig angefühlt hat.”

Video und Fotos by Kiwitree Films (Hannes Lercher)

Strings performed by Magdalena Oberstaller

Produced by Fabian Pichler

Mixed by Dominik Aster

Mastered by Robin Schmidt

Strings: Simon Gamper

Music & Lyrics: Theresa Gutweniger (Tracy Merano)

Location: Schloss Goldrain