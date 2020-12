Tracy Merano – Save Your Soul (Album Trailer)

Vor fast 10 Jahren wurde ich von der Faszination des Schreibens eigener Songs gefesselt und habe seitdem einfach nicht mehr damit aufgehört. Die letzten beiden Jahre davon flossen in mein nun zweites Studioalbum „Save Your Soul“ , welches Sie nun vor sich liegen haben und zu welchem ich jetzt gern das ein oder andere Wort verlieren möchte:

Gemeinsam mit Stefano Dallaserra und Markus Mac Mayr habe ich es mir zum Ziel gesetzt, ein Album zu erschaffen, welches von vorn bis hinten stimmig ist, sich auf neue Pfade traut, aber dennoch meinem eigenen Stil treu bleibt, ein lang ersehnter Traum von mir. Im Bucket Hill Studio von Markus wurde meine Pop-Herkunft also mit feinsten Zutaten aus Soul, RnB, Jazz, Funk, Reggae oder Rock zu einem spannenden, neuen Mix.

Bestimmt haben auch die Gastauftritte von einigen geschätzten Profimusikern nicht geschadet, die perfekte Formel für ein gelungenes Gesamtwerk zu finden: Alle Instrumente wurden Live eingespielt, um alles so organisch wie möglich zu halten. Passend dazu- und wie der Titel vielleicht vermuten lässt- soll beim Hören klar werden, dass es sich um ein sehr persönliches Projekt handelt, welches echte und natürliche Emotionen vermittelt. Ich wollte weitergehen, Grenzen kennenlernen, mich entfalten und dadurch ein Stück weit mich selbst noch besser kennenlernen- etwas in dem sich wahrscheinlich jeder Hörer irgendwo wiederfinden kann und ihn damit identifizieren lässt. In anderen Worten ist „Save Your Soul” für mich auch ein Soundtrack für jede Lebenslage und jedermann.

Spotify: https://open.spotify.com/album/1NKGomeS0t4NQ3DiCNNPBA