Tragödie in Crans-Montana: Schweigeminute an Südtirols Schulen

BOZEN (LPA). In der Silvesternacht kam es im Schweizer Wintersportort Crans-Montana zu einer schweren Tragödie, bei der mehrere junge Menschen ums Leben kamen. Unter den Opfern befanden sich auch italienische Schülerinnen und Schüler. Das Ereignis hat weit über die Schweiz hinaus große Betroffenheit ausgelöst.

Das italienische Bildungsministerium hat die Schulen in Italien eingeladen, mit einer Schweigeminute der Opfer zu gedenken. Die entsprechende Mitteilung wurde bereits am 5. Januar 2026 an alle Schulen des Landes weitergeleitet.

Der Landesrat für italienische Bildung und Kultur, Marco Galateo, spricht den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus: „Es handelt sich um ein Ereignis, das die gesamte Schul- und Zivilgemeinschaft tief trifft“, erklärt Galateo. Weiter betont der Landesrat: „Ich hoffe, dass jede Schule in unserem Land einen Moment der Stille und des Nachdenkens ermöglicht, als einfaches, aber sehr bedeutendes Zeichen von Respekt, Anteilnahme und Erinnerung. Die Schule ist vor allem eine Bildungsgemeinschaft und ist auch in solchen Situationen aufgerufen, Werte wie Menschlichkeit, Verantwortung und Nähe zu vermitteln.“

Die konkrete Gestaltung der Schweigeminute liegt bei den einzelnen Schulen. Die Umsetzung erfolgt nach Entscheidung der jeweiligen Schulleitungen und wird an den schulischen Alltag angepasst.