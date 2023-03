Trockener Gardasee – Video

Die trockene Halbinsel von Sirmione ist eines der Symbole für diesen historischen Moment, in dem der Gardasee ganz offensichtlich unter der Dürre leidet. (Bild: pixabay.com)



Zwischen den vor einem Monat vom Ministerrat angekündigten Dekreten, die noch nicht auf der Tagesordnung stehen, und den Arbeitstischen, die auf praktisch allen institutionellen Ebenen organisiert werden, vergehen Wochen, in denen sich die Wasserkrise verschärft.

Bis Ende des Monats sind keine nennenswerten Unruhen zu erwarten, und wenn nicht ein wahres Wunder geschieht (es müsste fast zwei Monate hintereinander regnen, um das bis dahin aufgelaufene Wasserdefizit auszugleichen), scheint die Situation nicht mehr zu retten zu sein. Der Benaco steht unter besonderer Beobachtung. „Vor einem Monat haben wir auf dem ersten Gipfel in Peschiera mit den Verantwortlichen von AiPo und den Vertretern der Bewässerungskonsortien des Tals den Grundstein für eine gemeinsame Definition der Vorgehensweise gelegt, und Ende März werden wir uns erneut treffen, um eine erste Bilanz zu ziehen.

Wenn es in nächster Zeit nicht regnet, können wir nichts tun“, sagt Pierlucio Ceresa, Sekretär der Garda Community, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Im letzten Monat hat es nicht geregnet, und am Ende des Tages war es schon viel, um den Pegel des Sees zwischen 45 und 47 cm über dem hydrometrischen Nullpunkt zu halten. Sicherlich nicht die ideale Größe, um die Bewässerungssaison zu beginnen, wenn man bedenkt, dass im letzten Jahr am gleichen Tag, dem 19. März, der Pegel des Beckens bei +104 cm lag, gegenüber +47 cm gestern um 9 Uhr (21.03.2023), was einem zu 37 % „vollen“ Stausee entspricht.

Auf dem Papier ist die Eröffnung der Bewässerungssaison für den 1. April 2023 vorgesehen, aber in diesem Jahr hofft Pierlucio Ceresa angesichts der Bedingungen, dass der Termin verschoben werden kann“: „Wenn wir sofort öffnen (jetzt ist der Abfluss aus dem Salionze-Damm auf ein Minimum von 8 Kubikmetern pro Sekunde reduziert, während der Zufluss 4 Kubikmeter pro Sekunde beträgt), werden wir nicht weit kommen. Im Februar dieses Jahres hat die Region Lombardei den Wasserabfluss aus dem See in Richtung Mantua weiter eingeschränkt, um den Rückgang zu stoppen, und mit den Wasserkraftwerkskonzessionären und Terna, dem nationalen Verwalter des Systems, vereinbart, die Tätigkeit einiger Kraftwerke, wie z.B. desjenigen am Mincio, das bereits eingestellt wurde, zu beenden.

Und das alles, während der Po mit 604 Kubikmetern Abfluss einen Pegelstand hat, der nicht einmal die Hälfte des historischen Durchschnitts erreicht. Diesen Donnerstag sollte der Ministerrat das Dekret über die Dürre auf die Tagesordnung setzen und den Beauftragten für die Bewältigung des Notstands ernennen. Die Hoffnung auf Niederschläge zwischen April und Mai bleibt unverändert, aber schon jetzt, mit den ersten Maßnahmen zur Wasserrationierung in den Regionen des Po-Beckens, scheint die Saison, Kommissar hin oder her, gefährdet. Es muss versucht werden, zu retten, was zu retten ist, vielleicht indem man versucht, langfristige Lösungen zu planen. Das ist vielleicht eine noch schwierigere Aufgabe, wenn man bedenkt, dass wir seit Jahrzehnten in jeder kritischen Jahreszeit darüber reden und dann alles aufschieben, wenn die ersten Regenfälle kommen.