TROPISCHE SCHMETTERLINGE IN SÜDTIROL

Im Puppenhaus der Raffeiner Orchideenwelt gibt es derzeit 50 verschiedene Arten von

Schmetterlingen zu bestaunen. Ein großer Teil der Schmetterlinge ist bereits geschlüpft

und täglich schlüpfen neue Schmetterlinge.

Sie kommen aus Costa Rica, Mittelamerika. Das ist bekannt für seine Naturschönheiten,

eine außergewöhnliche Vielfalt von Pflanzen und Tieren und seinen starken Einsatz für

den Naturschutz.

SOZIALES PROJEKT & NACHHALTIGKEIT

Das Züchten von Schmetterlingen gibt den ländlichen Familien in Costa Rica ein

höheres Einkommen und führt zu einem größeren Umweltbewusstsein. Die Züchter

bauen für ihre Zuchten Futterpflanzen an. CRES (Costa Rica Entomological Supply)

arbeitet heute mit 100 selbständigen Bauern, die von der Schmetterlingszucht leben.

Weitere Arbeitsplätze bringen die Sortierung, Verpackung und der Versand der Puppen.

CRES unterstützt viele soziale Projekte vor Ort, so Valtl Raffeiner.

ENTWICKLUNG & NATURSCHUTZ

Costa Rica Entomological Supply (CRES) ist Pionier und weltweiter Vorreiter in der

Unterstützung der Schmetterlingszucht als Möglichkeit der ländlichen Entwicklung. Die

Züchter sind von einer gesunden Natur abhängig und das gibt ihnen Ansporn, diese zu

erhalten. Beim Flug von einer Blüte zur anderen tragen sie die Schmetterlinge Pollen mit

wie die Bienen. Sie befruchten die Blüten und sind darum wichtig für andere Tiere,

Pflanzen und den Menschen.

DIE ZUCHT & BEGEISTERUNG

Schmetterlinge legen die Eier auf die Futterpflanzen, daraus schlüpfen Raupen, die

fressen, bis sie sich verpuppen. Die Puppen werden dann in die ganze Welt verschickt.

Dadurch erhöht sich die Überlebensrate von 2% auf 90%.

Schmetterlingszüchter finden trotz langer Arbeitsstunden und stetem Kampf gegen

Fressfeinde große Befriedigung an ihrer Arbeit. Die meisten haben sich von

traditionellen Landwirten zu Schmetterlingszüchtern entwickelt.

ÖFFNUNGSZEITEN ORCHIDEENWELT

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr – Eintritt frei für Kinder bis 6 Jahre.