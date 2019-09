Twenty Family Point: Neue Babywickelstationen und Stillzimmer für Babys!

Zwei neue Stillzimmer, vier Wickelstationen, Flaschenwärmer und gratis Windeln für Mamis und Papis.



BOZEN. Die neuen Wickelstationen und Stillzimmer im Twenty in der G. Galileistrasse 20 in Bozen sind bereits eingerichtet. Mit der Initiative “Family Point“ erweitert das Südtiroler Landeseinkaufszentrum, so seine Dienstleistungen für Familien. Der Service wird in Zusammenarbeit mit Chicco, dem italienischen Marktführer für Baby- und Kinderprodukte sowie in Zusammenarbeit mit „Mammedì“ dem Bozner Verein, der junge Eltern unterstützt und begleitet, angeboten.

Die Wickel- und Stillzimmer befinden sich im 2. und im 3. Stock des Twenty. Die Wickelstationen sind in den Damen- und Herrenbädern eingerichtet, die separaten und neu dekorierten Stillzimmer garantieren absolute Privatsphäre und sind mit bequemen Sesseln und Stillkissen ausgestattet, damit sich die Mütter rundum wohlfühlen können.

Windeln aller Größen und Feuchttücher werden von Chicco kostenlos zur Verfügung gestellt und können im Geschäft im 2. Stock des Twenty abgeholt werden. Außerdem stehen den Eltern eine Mikrowelle und ein Flaschenwärmer in der Food Court im 3. Stock zur Verfügung, um das Essen ihrer Liebsten aufwärmen zu können. Die Twenty Family Points sind bereits in der nationalen „Baby Pit Stoppers“ App aufgenommen worden.

Das Twenty ist das erste Einkaufszentrum Italiens, das Wickelstationen auch in den Herrenbädern anbietet, „denn auch Väter sollen die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Wickeln und ihrer Vaterrolle gerecht zu werden.“ sagt Simon Schweigkofler, Marketingleiter das Twenty. „Diese Neuheit ist sofort seitens der „Superpapà“ veröffentlicht worden, der größten italienischen Vereinigung der Papis“ betont Luana Di Maio, Gründerin des Vereins Mammedì, die mit den „Superpapà“ zusammenarbeiten.

„Als Chicco Geschäft haben wir uns entschieden, bei diesem tollen Projekt teilzunehmen und den Eltern auf Wunsch Windeln in allen Größen und Einwegtücher zur Verfügung zu stellen, denn wir wissen, wie wichtig das Wohlergehen der Kinder ist“, so Enrico Negrello, Chicco Area Manager.



Mit den neuen Family Points soll das Twenty noch attraktiver für Familien werden, das sein Angebot für Familien rund um den bereits bestehenden Kuni Kids Park, dem größten Indoor-Kinderspielpark Südtirols erweitert.

Testimonials der Family Points sind der amtierende Judo Europameister Francesco Iannone, und seine Partnerin Ylenia Giacomi, ebenfalls ehemalige Europameisterin im Judo, die beide in Bozen leben und sein kurzem Eltern von der kleinen Noemi geworden sind.