Typische Grippe Symptome: Aufgepasst! Alle denken an Corona aber auch die Influenza ist gefährlich! – Video

Die Grippe (Influenza) ist eine der häufigsten Erkrankungen der Atemwege des Menschen. Die Infektion wird durch Influenza A oder Influenza B Viren ausgelöst und ist hoch ansteckend. Grippe kann durch kleinste Tröpfchenmengen beim Sprechen, Niesen oder direkten Kontakt übertragen werden. Die Influenza kann jeden treffen, auch völlig gesunde Menschen. Jedes Jahr stecken sich allein in Deutschland pro Grippe-Saison – von Dezember bis April – Millionen Menschen an Influenza an, die wenigsten natürlich entwickeln Symptome.



Die wichtigsten Fakten zur Influenza:

1.) Grippe ist keine harmlose Erkältung, sondern eine schwere Erkrankung!

2.) Die Influenza überträgt sich rasend schnell! Schon beim Niesen oder Husten!

3.) Eine Grippe bringt ernsthafte gesundheitliche Probleme mit sich!

4.) Gegen Influenza-Viren hilft kein Antibiotikum!

5.) Vor Influenza schützt Sie am besten eine Impfung!

Im Video nennt Doktor Weigel die 5 typischen Anzeichen einer Influenza.

Und, er unterscheidet auch zwischen einer „echten“ Grippe und einer Erkältung, also einem sog. grippalen Infekt. Heißt das, dass es sich bei einer Grippe einfach um eine schwerere Form der Erkältung handelt? Ja und Nein! Denn einerseits teilen sich beide Krankheiten viele der Symptome, bei der Grippe sind sie lediglich stärker. Allerdings steckt dahinter ein völlig anderer Erreger.

Eine Grippe wird durch Influenza-Viren ausgelöst, für eine Erkältung können viele verschiedene Erreger verantwortlich sein. Und genau das gilt auch für das Corona-Virus. Einige der Symptome sind dieselben, doch durch die unterschiedlichen Erreger entwickelt sich die Krankheit anders.

Das Corona-Virus greift hauptsächlich die Atemwege an, die bei einem normalen Grippeverlauf ohne Komplikationen in der Regel verschont bleiben. Ich habe hier auch eine Gegenüberstellung der Symptome von Grippe und Covid-19. Sie sehen: Manche Symptome sind gleich, manche aber Grippe- bzw. Covid19 spezifisch. Und noch ein Punkt an dieser Stelle: Es kommt nicht nur auf die Symptome und Gefährlichkeit an, also z.B. auf die Letalitätsrate. Sondern auch auf die Infektionsrate. Das Grippevirus scheint sich nicht so schnell auszubreiten wie das Coronavirus.

Hier seine Playlist mit zahlreichen wichtigen Videos rundum das Coronavirus und Covid-19:

https://bit.ly/Corona_Playlist