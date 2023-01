Tyroliella-Pilzsporen als Glaskunstwerke für Landeshauptmann Arno Kompatscher

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Mikrobiologinnen Ursula Peintner (1.v.r.), Maraike Probst und Anusha Telagathoti im Landhaus 1 in Bozen (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)

Pilze gelten als Netzwerker der Natur und sind damit in gewisser Weise ein Vorbild für das Zusammenspiel von Wissenschaft und Kultur. Die aus Südtirol stammende Professorin am Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck, Ursula Peintner, hat mit ihrem Team zuletzt 13 neue Pilzarten in den alpinen und subalpinen Gebieten Tirols entdeckt. Darunter befindet sich auch eine neue Gattung, die den Namen Tyroliella erhalten hat. Die Glasskulptur dieser Tiroler Pilzart wird einen Ehrenplatz in meinem Büro erhalten.

Die Sporen der neu entdeckten Pilzart namens Tyroliella als Glaskunstwerk (Foto: LPA/Fabio Brucculeri)