Dolomiten – Eine Naturperle wo man sich Zuhause fühlt.

Quelle: © https://unsplash.com/de/fotos/grunes-gras-auf-grauen-felsigen-bergen-unter-weissem-bewolktem-himmel-tagsuber-P85DAAb6JCI

Über den majestätischen Gipfeln hinaus: Verborgene Urlaubsperlen in den Dolomiten entdecken

Mit ihren imposanten Gipfeln, steilen Felswänden, grünen Tälern und dem italienischem Charme offenbaren die Dolomiten ihre verborgenen Schätze.

Jenseits des eindrucksvollen Bergmassivs, laden verstecktgelegene Urlaubsperlen dazu ein, das authentische Herz dieser atemberaubenden Region zu erkunden und die kulturellen Juwelen zu entdecken.

Kein Wunder das die Dolomiten zu den weltweit begehrtesten Reisezielen gehören. Südtirol ist einfach wunderbar, wie wir Reiseexperten finden. Besondere Urlaubsziele, darunter die bezaubernden Ortschaften Cortina d’Ampezzo und St. Vigil, lassen die Dolomiten einzigartig wirken.

Die klare Luft der Berge und das leise Rauschen der Bäche tragen zu einer faszinierenden Atmosphäre bei, die Naturliebhaber und Abenteurer gleichermaßen in ihren Bann zieht. Tauchen Sie ein in die authentische Schönheit der Dolomiten, erleben Sie die Balance zwischen Natur und Kultur, und lassen Sie sich von den verborgenen Schätzen dieser einzigartigen Bergregion verzaubern.

Essen ist Kunst – Genussmomente in Südtirol sind mehr als nur Meisterwerke von ausgezeichneten Sterneköche.

Quelle: © https://unsplash.com/de/fotos/runde-schale-aus-silbernem-stahl-mit-jakobsmuscheln-qvIrI4ueqzY

Kulinarische Meisterwerke für genüssliche Gaumenfreuden

Wenn man das Wort „Südtirol“ hört, dann denkt man nicht nur an die traumhaften Bergkulissen, sondern auch an die kulinarische und vorallem mediterrane Küche. Gerade in den Dolomiten wird die Kunst des Genießens zu einem luxuriösen Erlebnis, das nicht nur die Sinne betört, sondern auch höchste gastronomische Ansprüche erfüllt. Für Gourmetfans sind die Dolomiten, der Diamant in der Kulinarik.

Die lokale Küche, geprägt von alpenländischer Tradition und mediterraner Raffinesse, bietet kulinarische Höhepunkte. Von herzhaften Spezialitäten in den Berghütten wie zum Beispiel den knusprigen Almbrote, begleitet von würzigen Bergkäsesorten, bis hin zu delikaten Fischgerichten, die an die Küsten des Mittelmeers erinnern – die Auswahl der Speisen in den Dolomiten reicht bis zu den exquisiten Gourmetkreationen, wodurch die kulinarische Landschaft der Region ihre facettenreiche Pracht entfaltet.

So haben sich die Dolomiten in den vergangenen Jahren als luxuriöses Reiseziel für Feinschmecker positioniert. Südtirol glänzt nur so vor Michelin-Sternen. Die kühne Vision des einzigen Drei-Sterne-Koch Südtirols von Norber Niederkofler hat nicht nur die kulinarische Szene 2023 in Bruneck bereichert, sondern auch die Gastronomie-Welt im Sturm mit seiner Eröffnung des neuen hochgenüsslichen Meisterwerkes.

Das „Atelier Moessmer Norbert Niederkofler“ erhielt innerhalb kürzester Zeit nach der Restauranteröffnung die begehrte Auszeichnung mit drei Michelin-Sternen. Dieser rasante Aufstieg zeugt von Niederkoflers außergewöhnlichem Talent und seiner Fähigkeit, Geschmacksgrenzen zu überschreiten.

Edle Weine, außergewöhnliche Cocktailshows, die Sie nicht mehr aus dem Staunen herausbringen sowie Gaumensex durch die Feinschmeckermenüs der Küchenchefs Karol und Reni im Gourmethotel Excelsior Dolomites Life Resort in St. Vigil in Enneberg, zeigen Ihnen ebenfalls was die südtiroler Küchenteams drauf haben und warum Südtirols Köstlichkeiten einfach zur Spitzenklasse bei den Luxusmomenten dazugehören.

Die Dolomiten – Naturverbundenheit und italienischer Charme

Die Dolomiten sind mehr als nur ein Ziel für Fans der Spitzenküche und Bergliebhaber. Sie sind eine Einladung zur Entdeckung. Abseits der bekannten Touristenpfade trifft man auf verträumte Bergdörfer wie Cortina d’Ampezzo und St. Vigil, in denen die traditionelle Lebensweise der Einheimischen im Einklang mit der Natur steht.

Hier verschmelzen der italienische Charme und die Gastfreundschaft und bieten einen authentischen Einblick in das alpine Leben mit reicher Geschichte. Inmitten dieser natürlichen Idylle werden Reisende dazu eingeladen, den Rhythmus der Dolomiten in seiner vollen Pracht zu erleben.

Cortina d’Ampezzo im Winter.

Quelle: © https://unsplash.com/de/fotos/schneebedeckter-berg-unter-blauem-himmel-tagsuber-Zq4veNt0H10

Verborgene Urlaubsschätze in den Dolomiten – d ie Bergdörfer: Cortina d’Ampezzo und St. Vigil

Abseits des Mainstreams befinden sich unsere versteckten Ortschaften Cortina d’Ampezzo und St. Vigil. Diese Kostbarkeiten ragen bei unserer Suche nach den verborgenen Urlaubsschätzen heraus, die nicht nur von einer reichen Geschichte geprägt sind, sondern auch einen unvergleichlichen Charme versprühen. So lüften wir das Geheimnis der beiden verträumten Bergdörfer.

Cortina d’Ampezzo: Ein Luxusrefugium in alpiner Bergkulisse der Dolomiten

Cortina d’Ampezzo, auch als „Die Perle der Dolomiten“ bekannt, erhebt sich zu einem Synonym für Eleganz und Stil inmitten der majestätischen Bergwelt. Hier verschmelzen exklusive Boutiquen mit traditionellen Bergchalets, und die lebendigen Piazzas sind geprägt von einer Atmosphäre, die anspruchsvolle Genießer begeistert. Cortina d’Ampezzo bezaubert nicht nur mit erstklassigen Skigebieten und Wanderpfaden, sondern auch mit exquisiten Gourmettempeln und luxuriösen Unterkünften.

Als Magnet für den internationalen Jetset bietet dieser Ort eine erlesene Auswahl an 4- und 5-Sterne-Hotels, die mit exklusivem Service und einem Ambiente wundervoller Raffinesse aufwarten. Ein Refugium für diejenigen, die auf der Suche nach unvergleichlicher Exklusivität, einem gehobenen Lifestyle und der Bewahrung traditioneller Werte sind.

Corso Italia – Der Eleganz und Luxus gewidmet

Eine der herausragenden Attraktionen von Cortina d’Ampezzo ist zweifelsohne der berühmte Corso Italia. Hier reihen sich exklusive Boutiquen und Modegeschäfte aneinander, die diesen Teil der Stadt in ein Einkaufsparadies verwandeln. Leicht zu Fuß von den umliegenden Luxushotels erreichbar, ist ein Bummel entlang des Corso Italia ein unverzichtbares Erlebnis für alle, die sich in Cortina aufhalten. Kein Wunder, dass dieser Bereich zu einem beliebten Rückzugsort für VIPs geworden ist, der Eleganz und Luxus in jedem Detail zelebriert.

St. Vigil: Ein Idyll der Ruhe in den Dolomiten für Kenner mit anspruchsvollem Luxus

St. Vigil, der Hauptort der Gemeinde Enneberg, offenbart sich als ein verträumtes Bergdorf der Stille und Erhabenheit, beherbergt von malerischen Dolomitengipfeln. Auf 1.285 m Meereshöhe gelegen, pflegt St. Vigil mit Hingabe traditionelles Handwerk und eine bodenständige Landwirtschaft. Die einfachen, historischen Gebäude und die ladinische Sprache, die hier noch lebendig ist, formen das kulturelle Erbe dieser einzigartigen Enklave.

Einblick in Geschichte und Kultur: Katharina Lanz und die barocke Pfarrkirche

Das Herz von St. Vigil schlägt im Zentrum von „Al Plan de Mareo“, wie es in der ladinischen Sprache genannt wird. Hier thront eine beeindruckende Bronzestatue von Katharina Lanz, die hier geboren wurde und bewaffnet mit einer Heugabel gegen die Truppen Napoleons kämpfte. Die barocke Pfarrkirche mit ihrem malerischen Dorfplatz bildet einen weiteren Höhepunkt der kulturellen Landschaft.

Unvergleichliche Symbiose aus Natur und Luxus: Das Hotel Excelsior in St. Vigil

Neben der reichen Geschichte spielt die Natur eine zentrale Rolle in St. Vigil. Eingebettet im geschützten Gebiet von Fanes-Sennes-Prags, dem drittgrößten Naturpark Südtirols , bietet St. Vigil eine Oase der Erholung und Erkundung.

Inmitten der Natur, befindet sich das exklusive Hotel Excelsior in den Dolomiten für Adults Only , ein Rückzugsort für anspruchsvolle Gäste, die nach Ruhe und Luxus zugleich suchen. Das Gourmethotel ist nicht nur eine Unterkunft, sondern ein Erlebnis der Extraklasse.

Exklusivität für Anspruchsvolle: Adults Only im Hotel Excelsior

Als exklusives Adults-Only-Hotel schafft es eine Atmosphäre der Gelassenheit, die sich perfekt mit der natürlichen Umgebung vereint. Die sorgfältig gestalteten Räumlichkeiten, das feine Design und der erstklassige Service zeugen von einer Eleganz, die höchsten Standards gerecht wird.

Wellness für Körper und Seele: Spa-Erlebnis im Hotel Excelsior

Das Hotel Excelsior bietet nicht nur Luxus für die Augen, sondern auch für Körper und Seele. Das hoteleigene Spa verspricht ein einzigartiges Wellnesserlebnis, in dem Gäste von erfahrenen Therapeuten mit exklusiven Anwendungen verwöhnt werden. Von entspannenden Massagen bis hin zu revitalisierenden Gesichtsbehandlungen bietet der Spa-Bereich im Hotel Excelsior eine Oase der Regeneration.

Fazit: In den Dolomiten verstecken sich wahre Urlaubsperlen

Die Dolomiten, offenbaren sich als Versteck für wahre Urlaubsperlen, die wir Ihnen in unserem Ratgeber im Detail vorgestellt haben. Die Reise über die Gipfel hinaus eröffnet eine Welt der Entdeckungen und vermittelt einen einzigartigen Einblick in die Schönheit und Vielfalt dieser alpinen Region. Jenseits der Pässe erwarten Sie verborgene Bergdörfer wie Cortina d’Ampezzo und St. Vigil, die durch ihre Authentizität und natürliche Anmut eine zeitlose Aura ausstrahlen.

Egal, ob man sich auf die Spuren der Geschichte begibt, die kulinarischen Genüsse der Region erkundet oder die abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten nutzt – die Dolomiten bleiben ein zeitloser Magnet für anspruchsvolle Entdecker.