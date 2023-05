Überschwemmungen in der Emilia-Romagna: Hilfe aus Südtirol unterwegs – Fotos

Alluvione in Emilia-Romagna: partiti i soccorsi dall’Alto Adige

Il 16 maggio alle ore 14.30 la colonna dei soccorsi del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco è partita da Viale Druso a Bolzano verso Bologna dove giungerà in serata.

Continua la situazione di maltempo in Emilia-Romagna e nelle Marche. Dopo le forti piogge con allagamenti, almeno tre persone hanno perso la vita, altre risultano disperse, migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate. Oggi pomeriggio (17 maggio), alle ore 14.30, la colonna dei soccorsi del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco è partita da Viale Druso a Bolzano verso Bologna dove giungerà in serata.

Alla partenza della colonna di soccorsi l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler, ha portato i saluti del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e ha menzionato la buona collaborazione all’interno della Protezione civile in situazioni difficili: „La cooperazione tra le Regioni è di fondamentale importanza, che si tratti di incendi boschivi, terremoti o, come ora, di alluvioni. Noi e il nostro personale siamo ovviamente pronti a fornire l’aiuto necessario con le nostre attrezzature“.

Il mezzo giusto nel posto giusto al momento giusto: questa, secondo il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco è la sfida durante le operazioni. Si tratta quindi soprattutto di inviare macchinari in grado di essere utilizzati in maniera flessibile a seconda delle necessità. Oggi sono partiti otto vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano con otto veicoli. Oltre ad attrezzature per il movimento terra di varie dimensioni, portano con sé anche una stazione di rifornimento mobile per poter lavorare in modo autosufficiente. È importante innanzitutto creare l’accessibilità al sito e rimuovere il materiale depositato dai fiumi, per questo viene trasportata anche una gru. Le squadre vengono solitamente sostituite dopo tre-cinque giorni.

A Laimburg si unisce alla colonna dei soccorsi un gruppo di 20 Vigili del fuoco volontari del Comprensorio della Bassa Val Pusteria che porta con sé, tra l’altro, pompe ad immersione.

Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile, esprime il suo apprezzamento per tutti coloro che prendono parte all’intervento di emergenza e per l’eccellente collaborazione: „Siamo in azione con gli operatori dell’Agenzia per la Protezione Civile, i Vigili del fuoco professionisti ed i Bacini montani, i Vigili del fuoco volontari e la Protezione civile della Croce Bianca. Alcuni sono già sul posto, domani mattina partiranno altre squadre con ulteriori mezzi, a seconda delle richieste e delle necessità riscontrate sul posto, verso le aree colpite dal forte maltempo. In questo modo avremo in loco oltre 60 operatori e circa 30 mezzi sul posto“.

Una squadra di ricognizione composta da due funzionari del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, un operatore dell’Agenzia della Protezione Civile e un operatore della Sezione di Protezione Civile della Croce Bianca è già da ieri nella provincia di Forlì-Cesena, dopo la richiesta di aiuto rivolta dalla Protezione Civile Nazionale alle strutture provinciali (comunicato dell’ASP).