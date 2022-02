Ukraine-Konflikt droht Eskalation: Putin schürt Angst vor Krieg | BILD – Video

Die Welt in Angst vor einem Krieg – und die Drähte zwischen Washington, Berlin, Paris, Kiew und Moskau glühen: Es ist ein Psycho-Krimi für den Frieden! Doch die Ukraine-Krise droht zu eskalieren.

Mittendrin: 68-Tage-Kanzler Olaf Scholz (63, SPD), der seinen Platz in Europa und der Nato noch finden muss. Am Montag reist er in die Ukraine, am Dienstag nach Moskau. Krisen-Diplomatie, um Russlands Präsident Wladimir Putin (69) doch noch zu bändigen!

Denn die Zeit wird knapp. US-Geheimdienste fürchten: Putin könnte bereits diese Woche die Ukraine angreifen.

Der Countdown zum Krieg ist zugleich die Mission Last-Minute-Frieden! Sie startete vergangenen Donnerstag. Im Kanzleramt empfing Scholz die Staatschefs der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Alle drei Länder schicken Waffen in die Ukraine und verlangen selbiges von Deutschland.

„Um ehrlich zu sein, haben wir mehr erwartet“, bemängelte Litauens Präsident Gitanas Nauseda (57) anschließend die ablehnende Haltung Deutschlands.

Parallel dazu: Stundenlang verhandelten hochrangige Vertreter Frankreichs, Deutschlands, Russlands und der Ukraine in der Villa Borsig des Auswärtigen Amtes. Ergebnislos!

▶︎ Für die Ukraine wird die Lage unterdessen immer dramatischer.

Ab Montag könnte der Flugverkehr im Land zum Erliegen kommen. Der Grund: Die großen Versicherer wollen die Fluggesellschaften aufgrund der russischen Drohungen nicht mehr absichern.

#Ukraine #Krieg #Putin

Quelle: Bild auf youtube