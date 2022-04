Ukraine: Spendenaktion des hds

Präsident Philipp Moser: „Zeigen wir gemeinsam unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft!“

In Zusammenarbeit mit dem Landesrettungsverein Weißes Kreuz startet der Wirtschaftsverband hds in diesen Tagen eine großangelegte Hilfsaktion für die vom Kriegsgeschehen betroffenen Bevölkerung in der Ukraine.

„Wir rufen alle unsere Mitglieder auf, für den Hilfseinsatz des Weißen Kreuzes zu spenden“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. Die eingegangenen Spenden werden mit dem Kennwort „hds“ gekennzeichnet und durch das Weiße Kreuz für den Einkauf jener Produkte verwendet, die vor Ort in der Ukraine nicht mehr erhältlich sind. Aktuell sind es vor allem Kinder- und Babyartikel sowie -nahrung. Aber die Auswahl der notwendigen Hilfsgüter und Produkte wird vom Weißen Kreuz laufend überprüft. Ein erster Hilfskonvoi mit rund zwei Paletten Hilfsgütern ist bereits gestartet.

Zudem hat der hds auf eigene Kosten 500 Südtiroler Lunchpakete, mit Speck, Schüttelbrot, Schneidbrett und Messer, abgepackt mit Hilfe der eigenen Mitarbeiter. Auch diese Pakete sind bereits gemeinsam mit den Hilfsgütern auf dem Weg in die Ukraine und werden dort verteilt.

Spendenkonto Ukraine

Landesrettungsverein WEISSES KREUZ

IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998

BIC: RZSBIT2B

Grund: Hilfe für Ukraine – hds

„Zeigen wir gemeinsam unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft“, so der abschließende Apell des hds.