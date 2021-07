Un nuovo murales a Bolzano grazie al progetto Murarte di Volontarius

In via Buozzi a Bolzano, tra la Fiera e il NOI Techpark, c’è un nuovo murales!

Nell’ambito del progetto Murarte, un gruppo di writers provenienti da Bolzano e da diverse città d’Italia hanno portato nuovi colori nella periferia del capoluogo. Gli autori fanno parte della crew Micidials che, finalemente riunuita dopo mesi di stop a causa Covid, ha realizzato un’opera di grandi dimensioni lunga 50 metri. In una foresta dai colori cerulei, si alternano opere figurative e iscrizioni grafiche ispirate dal tema comune della nautura.

„Come in un’improvvisazione jazz, abbiamo unito le forze e abbiamo dato vita a una nuova grande opera per portare nuova luce alle strade della zona industriale di Bolzano“, racconta Riccardo Rizzo, referente del progetto Murarte di Volontarius. „Volevamo fare un intervento leggero e divertente. Speriamo che possa essere una fonte di ispirazioni e sensazioni.“

Il progetto Murarte, in collaborazione con l’Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale del Comune di Bolzano, offre la possibilità di intervenire nella legalità con interventi artistici su alcune superfici murarie urbane. Insieme al Comune di Bolzano, vengono individuate superfici murarie da poter mettere a disposizione agli artisti. L’obiettivo del progetto è quello di offrire nuove soluzioni per valorizzare e stimolare la creatività dei giovani, combattendo il degrado fisico di alcune parti della nostra Città e offrendo nuovi input per l’imprenditoria giovanile.