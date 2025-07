Under the Silver Lake (2018)

Handlung (spoilerfrei)

Sam (Andrew Garfield) ist ein zielloser Slacker in Los Angeles, der seine Zeit mit Comics, Popkultur und dem Beobachten seiner Nachbarinnen verbringt. Als die geheimnisvolle Sarah (Riley Keough) plötzlich verschwindet, beginnt Sam eine obsessive Suche nach ihr – und gerät dabei in ein labyrinthisches Netz aus Symbolen, Verschwörungstheorien und popkulturellen Codes.

Was als harmlose Nachforschung beginnt, entwickelt sich zu einer bizarren Odyssee durch die Abgründe Hollywoods – mit Hundemördern, geheimen Bunkern, okkulten Symbolen, einer Popband namens Jesus and the Brides of Dracula und einem mysteriösen „Songwriter“, der angeblich alle Hits der Musikgeschichte geschrieben hat.

Themen & Motive

Popkultur als Religion : Der Film dekonstruiert unsere Obsession mit Symbolen, Musik, Filmen und Mythen – und fragt, ob hinter allem wirklich eine tiefere Wahrheit steckt.

Verschwörung & Kontrollverlust : Sam glaubt, dass eine geheime Elite die Welt steuert – oder ist alles nur Projektion seiner eigenen Bedeutungslosigkeit?

Männliche Obsession & Voyeurismus: Sam ist kein Held, sondern ein Spanner, ein Getriebener – ein Anti-Detektiv, der sich selbst verliert.

Stil & Atmosphäre

Neo-Noir trifft Surrealismus : Der Film zitiert Hitchcock, Lynch, De Palma und Chandler – und bricht diese Referenzen zugleich ironisch.

Visuelle Opulenz : Kameramann Mike Gioulakis (It Follows) fängt L.A. als schimmerndes, träges Labyrinth ein – sonnendurchflutet und doch unheimlich.

Soundtrack: Disasterpeace liefert einen nostalgisch-düsteren Score, der zwischen 50er-Jahre-Mystery und 80er-Synthie changiert.

Schauspiel & Figuren

Andrew Garfield spielt Sam als Mischung aus naivem Träumer und paranoidem Detektiv – mal charmant, mal verstörend.

Riley Keough als Sarah ist mehr Idee als Figur – eine moderne Femme Fatale, die verschwindet, bevor man sie wirklich kennt.

Die Nebenfiguren sind skurril, überzeichnet, symbolisch – von der Eulenfrau bis zum König der Obdachlosen.

Kritik & Rezeption

Kino-Zeit : „Ein überbordender, selbstverliebter, aber faszinierender Film – zwischen Genie und Größenwahn“

Film-Rezensionen.de : „Ein Popzitate-Quiz mit Verschwörungsthriller-Fassade – stilistisch brillant, inhaltlich überladen“

epd Film: „Ein labyrinthischer Paranoia-Trip, der sich selbst genügt – und genau darin seinen Reiz entfaltet“

Fazit

Under the Silver Lake ist kein Film, der Antworten liefert – sondern einer, der Fragen stellt. Er ist verspielt, überladen, hypnotisch und manchmal frustrierend. Ein Werk, das sich zwischen Hommage und Parodie bewegt, zwischen Traum und Wahn. Wer sich auf die Reise einlässt, wird mit einem der eigenwilligsten Filme der letzten Jahre belohnt.

„Ein Film wie ein verschwörerischer Fiebertraum – voller Hinweise, die ins Nichts führen.“