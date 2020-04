Als sehr lobenswert wertete Univ. Prof. Dr. Bernd Gänsbacher die Aktion von Bürgermeister Harald Stauder im Mittagsmagazin von RAI Südtirol.

Es ging um über 12.000 Schutzmasken für alle Bürger der Gemeinde Lana.

Die Masken kamen letzten Samstag in Lana an und wurden durch die Feuerwehr an die Haushalte verteilt.

Quelle: RAI Südtirol – Mittagsmagazin vom 30. März 2020