Unsere Ernährung macht fett, dumm und krank: Absicht oder Zufall? Gesundheits-Guru Fabian Kowallik – Video

Unsere Ernährung macht fett, dumm und krank: Absicht oder Zufall? Gesundheits-Guru Fabian Kowallik

Fabian Kowallik, besser bekannt als „Exiled Medic“, ist Gesundheits-Influencer, Buchautor und eine polarisierende Figur auf Social Media. Nachdem er als Kind seinen Vater an Krebs verlor, begann für ihn eine lebenslange Suche nach Antworten zu Gesundheit und Ernährung. Ein abgebrochenes Medizinstudium, ein Master in Ernährungswissenschaften und Jahre in der Lebensmittelindustrie haben ihn geprägt und zu einem scharfen Kritiker gängiger Praktiken gemacht. Heute hat er sich mit der Mission „Die Welt heilen“ eine riesige Community aufgebaut, die ihm bei seiner Reise zwischen Aufklärung und Kontroversen folgt.

Im Interview spricht Fabian über die Gründe, warum er das Medizinstudium nach sieben Semestern aufgab, wie sein Ernährungsstudium sein Wissen und Buch beeinflusste, und warum seine Zeit in der Lebensmittelindustrie für ihn ein Wendepunkt war. Zudem beleuchten wir kontroverse Themen wie Fluorid, Saatenöle und Ernährungslügen, sowie die alarmierende Gesundheitslage in Deutschland. Ist Fabian ein Verschwörungstheoretiker oder ein notwendiger Kritiker? Dieses Gespräch liefert spannende Einblicke in die Gedankenwelt eines Mannes, der unser Verständnis von Ernährung und Gesundheit hinterfragt.