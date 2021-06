Unterrichtsende und Maturabeginn in Südtirol

LR Achammer: „Herausforderndes Schuljahr geht zu Ende“

Für Landesrat Philipp Achammer war das zu Ende gehende Bildungsjahr pandemiebedingt wieder ein Schuljahr voller Herausforderungen, das Schülern und Lehrpersonen, Schulen und Eltern, aber auch der Schulverwaltung viel abverlangt habe. Es sei gelungen, den Fernunterricht zu begrenzen, zumal der Fernunterricht wegen der eingeschränkten sozialen Kontakte und Beziehungen keine ideale Vermittlungsform darstelle und auch die Chancengerechtigkeit nicht gewährleiste. Die neue Situation habe vielerorts sogar die Kreativität bestärkt und neue Projekte hervorgebracht.

Dank an alle Schul- und Kindergartengemeinschaften

Bildungsdirektor Gustav Tschenett und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner fassen das laufende Jahr derart zusammen: „Es gab Bestärkendes, wie beispielsweise ein gesteigertes, anerkennendes Bewusstsein für die Bedeutung von Bildungsarbeit in Präsenz, aber auch ein kritisches und reflektiertes Nachdenken über die Frage: Was ist das Wesentliche von Unterricht und von pädagogischer Arbeit? Das hat Energie und Kraft gekostet, aber auch Erkenntnisse und Erfahrungen gebracht, die bleiben.“ Gemeinsam mit Landesrat Achammer bedanken sie sich anlässlich des letzten Schultags bei allen Schul- und Kindergartengemeinschaften und sprechen Anerkennung und Wertschätzung für die tägliche Arbeit aus.

Abschlussprüfungen beginnen heute (16.Juni 2021)

Die Oberschul-Abschlussprüfung beginnt heute (16. Juni 2021). Ähnlich wie im Vorjahr wird sie nur in mündlicher Form abgenommen. An den deutschsprachigen Schulen in Südtirol treten laut Angaben der Deutschen Bildungsdirektion 2800 Jugendliche zur Matura an. Der Großteil davon besucht eine Abschlussklasse der Oberschule, hinzu kommen Privatschüler und über 400 Berufsmaturanten, die Hälfte davon von den Hotelfachschulen.

Die Prüfungen bestehen aus einem umfassenden, mündlichen Kolloquium, bei dem die schriftliche Abschlussarbeit mit fachrichtungsspezifischen Inhalten besprochen wird, wobei an Südtirols Schulen immer auch ein Text aus Deutsch und Italienisch diskutiert wird, der im Unterricht behandelt wurde. Das fächerübergreifende Prüfungsgespräch baut dann auf Impulsmaterialien auf, welche die Kommission auswählt. Ebenso sind die fächerübergreifenden Lernbereiche „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“ (ehemals Bildungswege Schule-Arbeitswelt) sowie der im zu Ende gehenden Schuljahr 2020/21 neu eingeführte Lernbereich „Gesellschaftliche Bildung“ Teil des mündlichen Prüfungsgespräches. Die Prüfungskommissionen bestehen aus sechs internen Vertreterinnen und einer externen Vorsitzenden.

Auch die Abschlussprüfung an den Mittelschulen findet wie im Vorjahr online auf der Grundlage einer Präsentation der jeweiligen Abschlussarbeit statt.