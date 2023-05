Unterschrift Sponsorvertrag Athesia/FISI Südtirol

Im Bild v.l.: Der Präsident der FISI Südtirol, Markus Ortler und der Direktor der Athesia AG, Michl Ebner

Die Athesia Gruppe ist eine der neuen Hauptsponsoren des Wintersportverbandes Südtirol (FISI). Der Direktor der Athesia AG, Michl Ebner, und der Präsident der FISI Südtirol, Markus Ortler, haben in diesen Tagen den Vertrag für die Förderung unterschrieben. Bis einschließlich 2026 unterstützt die Athesia die Südtiroler Jugend im Wintersport. Wie Michl Ebner betont, ist die Förderung des Sports der Athesia Gruppe seit Jahren ein wichtiges Anliegen.

Seit 2004 wurden 671 Sportler (davon 496 Wintersportler) gefördert. „In den nächsten Jahren, mit Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d‘ Ampezzo, sieht sich der Verband vielen Herausforderungen ausgesetzt. Jedoch ist es zugleich eine große Chance, die Jugend für den Wintersport zu begeistern. Da ist es sehr wichtig starke Partner an seiner Seite zu wissen“, so Markus Ortler.

Die Athleten der Landeskader aller Wintersportarten tragen auf ihrer Kleidung das Logo der Athesia und sind so wichtige Botschafter des Unternehmens.

Die Athesia Gruppe ist im Wintersport sehr aktiv. So haben sie seit 2014 zusammen mit der Familie Schröcksnadel die Mehrheit der Aktien der Schnalstaler Gletscherbahnen AG erworben. Mit 2018 übernahm die Athesia AG die Aktien der Familie Schröcksnadel und ist seit diesen Zeitpunkt Mehrheitseigentümer. In den nächsten Jahren sind große Investitionen in die Infrastruktur des Skigebietes und den Ausbau des Sommerangebotes in Kurzras geplant.

Man möchte die Geschichte, welche die Pioniere rund um Leo Gurschler vor 50 Jahren begonnen haben, fortsetzen. Die neue Dachmarke Alpin Arena Schnals wurde geschaffen und steht für das vielfältige Angebot auf einer Höhe von 2.011 m – 3.251 m. Neben der FISI Südtirol unterstützt die Alpin Arena Schnals den Italienischen Wintersportverband (FISI) als „Hospitality Partner“. Zudem stehen mit der Snowboardlegende Roland Fischnaller und dem Riesentorlaufspezialisten Riccardo Tonetti zwei weitere Südtiroler Botschafter zur Verfügung. Für Michl Ebner ist es wichtig, dass auch in Zukunft die Südtiroler Kinder, die Möglichkeit bekommen, den für Südtirol wichtigen Wintersport auszuüben.

Daher erhalten seit einigen Jahren alle Grundschüler des direkten Einzugsgebietes des Schnalstales, von Algund bis Schlanders, einen Gratis- Saisonskipass.