Urbino UNESCO-Welterbe – Fotos – Urbino patrimonio dell’umanità UNESCO – Foto

Urbino ist eine Stadt mit 14.106 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Region Marken in Italien, südwestlich von Pesaro. Sie ist Sitz der römisch-katholischen Erzdiözese Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Urbino ist wegen Architektur und Kulturgeschichte Teil des Weltkulturerbes. In der Renaissance erlebte die Stadt eine Blütezeit, in die unter anderem auch die Gründung der Universität (1506) fiel. Der bedeutendste Herrscher des Herzogtums Urbino war Federico da Montefeltro. (Quelle: Wikipedia)

Urbino (Urbìn in dialetto gallo-piceno) è un comune italiano di 14.106 (31 dicembre 2019) abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Fu uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell’umanità UNESCO. Data la sua importanza, la città è ricordata nella serie di sculture del Vittoriano, dedicate alle quattordici città nobili dell’Italia unita. (Fonte: Wikipedia)



FOTOS (Walter Wiedenhofer)