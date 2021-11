“Vax – quo vadis?” – “Absolut unwissenschaftliche Aussagen”

Die im Rahmen der Veranstaltung “Vax – quo vadis?” in Bozen von Arne Burkhardt am Abend des am 10.November 2021 getätigten Aussagen zu möglichen tödlichen Impffolgen entbehren jeglicher wissenschaftlicher Grundlage.

Dies ist das Ergebnis eines Treffens von mehreren Primaren, Fachärzte für Pathologie und Anatomie, die unter Leitung von Guido Mazzoleni, Primar der Pathologischen Anatomie und Histologie im Südtiroler Sanitätsbetrieb, und in Anwesenheit des Referenten Arne Burkhardt am 10.11.2021 Vormittag am Krankenhaus Bozen durchgeführt worden ist.

Im Treffen, zu dem weitere 10 Fachärzte für Anatomie und Pathologie via Videokonferenz zugeschaltet waren, wurden die histologischen Proben von jenen 9 Personen analysiert, deren Tod, laut Auskunft des Referenten, in Zusammenhang mit einer vorangegangen Sars-Cov-2-Impfung gestanden wäre.

In vielen Fällen war die Todesursache, so die einhellige Meinung der Fachärzte, die eindeutige Folge von schweren und chronischen Herz-, Leber- oder Lungenvorerkrankungen und stand mit Sicherheit nicht im Zusammenhang mit der erfolgten Impfung gegen Covid-19.

Insbesondere waren die Fachärzte der Überzeugung, dass die vom Referenten beschriebenen geringfügigen morphologischen Veränderungen in fast allen Autopsien, unabhängig von stattgefundenen Impfungen, feststellbar sind und demnach keineswegs die Folge einer verabreichten Impfdosis sein können, genauso wie sie absolut keinen Einfluss auf den tödlichen Krankheitsverlauf der betroffenen Person haben.

Das Fachärzte-Kollegium kam deshalb zum Ergebnis, dass die dargebotenen Argumente von Arne Burkhardt wissenschaftlich nicht haltbar und nicht vertretbar sind. Damit ist das Ergebnis ihrer Analyse gleichlautend wie jenes der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, die ebenfalls die Aussagen von Burkhardt einer Analyse unterzogen hat.

Details zum Treffen finden Sie im beiliegenden Promemoria des Primars der Pathologischen Anatomie und Histologie Guido Mazzoleni. Dort finden Sie auch die Teilnehmer des hochkarätigen Fachärzte-Kollegiums sowie das Ergebnis der Analyse. Das teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Presseaussendung mit.