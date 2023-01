Verbraucherzentrale Südtirol: Zehn Spartipps für das Jahr 2023

Strom- und Gasrechnungen, Autoversicherung und Treibstoff, Lebensmittel: Die Lebenshaltungskosten belasten immer mehr Familien. Hier sind zehn Tipps der Verbraucherschutzzentrale Südtirol zum Sparen im Jahr 2023.

Haushaltsbuch führen

„Schwarz auf weiß“ heißt die Devise: Der erste Schritt zum cleveren Sparen ist der Überblick über die eigenen Finanzen. Egal ob als Heft oder über das Haushaltsbuch der VZS (www.haushalten.verbraucherzentrale.it): Listen Sie alle Einnahmen, fixen und variablen Ausgaben auf, finden Sie die Ausgabenmuster und Sparpotentiale.

Energiekosten unter die Lupe nehmen

Die Kosten für Strom und Gas sind extrem angestiegen – allein beim Strom wird für eine Musterfamilie eine Teuerung von 700 € seit dem letzten Jahr verzeichnet. Unter diesem Link https://www.consumer.bz.it/de/energie-sparen-gewusst-wie finden Sie Energiespartipps und die jeweils aktuellen Preisvergleiche zusammengefasst.

Kontokorrentkosten kontrollieren

Auf dem Dezember Kontoauszug findet sich die genaue Auflistung der Kosten im Jahr. Hier https://www.consumer.bz.it/de/die-aktuellen-vergleiche-der-vzs finden Sie auch Vergleiche zu den Kosten der Bankkonten.

Autoversicherung vergleichen

Unter https://www.preventivass.it/home, dem offiziellen Vergleichsrechner der Aufsichtsbehörde IVASS, erhält man zum Einen einen guten Überblick über die gängigen Prämien, und wer ein günstiges Angebot findet, kann dieses direkt in einen Vertrag umwandeln. Steuernummer und Kennzeichen des Fahrzeugs für den Vergleich bereit halten.

Steuern sparen

Wer übers Jahr konsequent Belege sammelt (Medikamente, Arztrechnungen, Zahlungen Südtirol Pass, … – die gesamte Liste findet sich online), kann einiges an Steuern sparen. Wichtig: die Zahlungen müssen meist nachverfolgbar sein (Überweisung, Kartenzahlung), und die Dokumente entsprechend aufbewahrt werden.

Versicherungsbedarf analysieren

Ein Ehepaar mit jungen Kindern, das ein Darlehen abbezahlt, hat einen gänzlich anderen Versicherungsbedarf als junge Berufseinsteiger:innen in einer Mietwohnung. Einen ersten Einblick in den Versicherungsbedarf gibt der Kurz-Check der VZS unter: https://www.consumer.bz.it/de/versicherungs-kurz-check.

Online-Abos überprüfen

Viele Online-Dienste (Musik, Software, Filme, …) werden aktuell im Abo-System angeboten. Nicht mehr benötigte Dienste sollten gleich gekündigt werden, da die Anbieter über Kündigungsfristen nicht informieren müssen. Bei verspäteter Kündigung kann sich das Abo eventuell automatisch verlängern.

Sprit sparend fahren

Überlegen Sie bei Kurzstrecken unter fünf km, ob diese mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können, sowie bei längeren Strecken, ob Fahrgemeinschaften möglich sind. Vergleichen Sie die Preise (z.B. https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/zona), fahren Sie aber keine Extra-Wege nur für‘s Tanken. Achten Sie beim Kauf eines Autos besonders auf den Verbrauch. Übrigens: Es gibt neue Förderungen für den Kauf von umweltfreundlichen Fahrzeugen.

Kostenvoranschläge einholen

Vor einer Anschaffung sollte man mehrere Angebote bzw. detaillierte Kostenvoranschläge erstellen lassen, und dann den Auftrag schriftlich erteilen. Dabei alle wesentlichen Elemente festhalten: Material, Arbeit, Beginn der Arbeit, wesentlicher Termin für den Abschluss der Arbeit, Gesamtkosten, geleistete Anzahlung. Unterzeichnet wird nur, wenn exakt klar ist, worum es geht – bei Zweifeln erst nachfragen, denn: die Unterschrift ist “heilig” und sollte niemals voreilig geleistet werden!

Einkaufsfallen vermeiden

Supermärkte sind Einkaufsfallen im Alltag: Große Einkaufswägen, lange Wege, optimale Beleuchtung und Einrichtung – all das soll uns zu Mehreinkäufen verleiten. Genauso wirksam sind jedoch die Gegenstrategien: Niemals hungrig einkaufen, nach Blick in Kühlschrank und Vorratsschrank eine Einkaufsliste erstellen und diese rigoros einhalten, und sich nach billigeren Waren strecken oder bücken. Apropos: bei der Qualität der Lebensmittel sollte nicht gespart werden. Besser: Lebensmittelverschwendung bewusst vermeiden (pro Jahr und Familie landen nämlich so geschätzte 940 Euro im Müll).

Geheimtipp für Sparprofis und heimliche Klimaschützer: Leitungswasser als Getränk!

Weitere Infos und Hilfe: Verbraucherzentrale Südtirol, info@verbraucherzentrale.it,

Tel.- +39 0471 975597