Vereingte Bühnen Bozen: „Vor Sonnenaufgang“ von Ewald Palmetshofer nach Gerhart Hauptmann

Schwiegersohn Thomas soll die Autoteile Firma der Krauses übernehmen. Seine Frau Martha, über der laut Hausarzt Schimmelpfennig: „ein großer schwarzer Hund das heulend Elend“ sitzt, ist überfällige Erstgebärende und die Familie droht durch Alkohol und Kommunikationsunfähigkeit zu kollabieren. Plötzlich taucht Thomas‘ alter Freund und Journalist Alfred auf und hinterfragt alles. Sarantos Zervoulakos pflanzt dieses Soziale Drama in eine Sauna, in der das Familienschicksal besiegelt wird.

Eindringlich und klar schreibt Ewald Palmetshofer Gerhart Hauptmanns „soziales Drama“ neu und übersetzt es in die Gegenwart. Die Frauen erblühen bei ihm zum Leben. Leiderprobt, aber trotzig richten sie den Blick in die Zukunft. Doch die Familienidylle ist trügerisch. In „Vor Sonnenaufgang“ wird der Zerfall einer bürgerlichen Familie zur Chiffre für die Erosion der Gesellschaft. Die Familienmitglieder haben sich längst gegenseitig verloren, stehen vereinsamt in ihrem Leben.

Mit Alexander Ebeert, Robert Finster, Swintha Gersthofer, Hannes Perkmann, Katja Uffelmann, Marlies Untersteiner, Markus Weitschacher

Regie Sarantos Georgios Zervoulakos

Bühne & Kostüme Ece Anisoglu

Licht Nikolaos Vlasopoulos

Sound Design Agathangelos Paschalidis

Dramaturgie Daniel Theuring

Vorstellungen

Sa 19.10.2024 19:30 Premiere Studio So 20.10.2024 17:15 Stückeinführung Studio 18:00 Vorstellung Studio Di 22.10.2024 10:00 Schulvorstellung Studio Mi 23.10.2024 10:00 Schulvorstellung Studio Do 24.10.2024 10:00 Schulvorstellung Studio 19:30 Vorstellung Studio Fr 25.10.2024 19:30 Vorstellung Studio Sa 26.10.2024 19:30 Vorstellung Studio So 27.10.2024 18:00 Dernière Studio

„Unsere neue Spielzeit stellt sich den zentralen Fragen des menschlichen Zusammenlebens. Nirgends lassen die damit verwobenen Themen besser verhandeln als in der Keimzelle der Familie. In „Vor Sonnenaufgang“ setzt Ewald Palmetshofer Hauptmanns provokantes Theaterstück pointiert in ein Heute und erzählt, berührend über die Abgründe, Tabus und den Zerfall einer Generation. Ich freue mich über das hochkarätige regionale und internationale Ensemble und Kreativteam, das ein packendes Theatererlebnis verspricht.“

Rudolf Frey Intendant Vereinigte Bühnen Bozen

Sarantos Georgios Zervoulakos

*1980 in Thessaloniki, zweisprachig aufgewachsen zwischen Griechenland und Deutschland – studiert Medizin, bevor er ein Studium der Schauspielregie am Max Reinhardt Seminar in Wien aufnimmt. Es folgen zahlreiche Inszenierungen in seiner Wahlheimat Österreich, in Griechenland, Deutschland und Italien – unter anderem am Düsseldorfer Schauspielhaus, Schauspielhaus Graz, Schauspiel Leipzig, Theater Oberhausen, am Residenztheater München, am Volkstheater Wien, für das Theater in der Josefstadt, Burgtheater Wien, am Nationaltheater Athen, Nationaltheater Thessaloniki, für das Onassis Cultural Center Athen (Onassis Stegi), die Michael Cacoyannis Foundation Athen, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Athen, das Achilleion Museum auf Korfu sowie für das Festival von Athen & Epidaurus.

Im Jahr 2016 gründet er das vielsprachige Kollektiv „Eteria Filon – A Multilingual Open Society For Artistic Interchange“ (www.eteriafilon.com). Unter seinem Vornamen Sarantos Georgios ist er als Autor und Übersetzer tätig, wobei er bisher vorwiegend griechische Gegenwartsdramatik ins Deutsche übertragen hat. Im Studienjahr 2023/24 war er Gastprofessor für Schauspielregie am Max Reinhardt Seminar. Er lebt und arbeitet zwischen Athen und Wien. „Vor Sonnenaufgang“ ist seine erste Regie an den Vereinigten Bühnen Bozen. www.sarantoszervoulakos.com