Vereinigte Bühnen Bozen: Landesvertretung ernannt

Das Land hat seine Vertreter in den Gremien der Vereinigten Bühnen Bozen benannt, im Bild VBB-Intendantin Girkinger mit Team bei der Entgegennahme des Nestroy-Preises Ende 2018 – Foto: VBB

Barbara Weis, Alexander Gasser und Günther Rautz werden das Land in den kommenden drei Jahren im Vorstand der Vereinigten Bühnen Bozen vertreten.

LPA – Die Landesregierung hat am 4. Juni 2019 auf Vorschlag von Kulturlandesrat Philipp Achammer ihre Mitglieder für die Mitgliederversammlung, den Vorstand und das Rechnungsprüferkollegium der Vereinigten Bühnen Bozen (VBB) neu benannt. Demnach wird die stellvertretende Direktorin der Landesabteilung Kultur und Direktorin im Amt für Film und Medien, Barbara Weis, in den kommenden drei Jahren das Land in der Mitgliederversammlung der Vereinigten Bühnen Bozen vertreten. „Barbara Weis ist nicht nur Juristin sondern auch eine ausgewiesene Kultur- und Verwaltungsexpertin, die im Auftrag des Land bereits in den vergangenen drei Jahren Mitglied des VBB-Vorstands war, begründet Landesrat Achammer die Entscheidung. Weis folgt auf Thomas Seeber, der bisher als Vertreter des Landes auch das Amt des Präsidenten innehatte.