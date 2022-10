Verfahrensaussetzung für das Einkaufszentrum Twenty in Bozen

Die Bozner Gemeindeverwaltung hat am Dienstag 25. Oktober 2022 die Massnahme für die Aussetzung des eingeleiteten Verwaltungsverfahrens für die Verfallserklärung der Handelsmitteilungen bzw. für den Widerruf der Handelslizenzen und der Lizenzen für Gastbetriebe der Unternehmen, die sich im erweiterten Teil des Einkaufszentrums Twenty befinden, zugestellt.

Diese Aussetzung wurde verfügt, da die Autonome Provinz Bozen die Einleitung des Verwaltungsverfahrens beschlossen hat, um die Verfahrensmängel zu beheben, die im Urteil des Staatsrates, welches am 6. Oktober veröffentlicht wurde, in der Umwidmung des Bauleitplanes aufgezeigt wurden und mit welchem demzufolge besagte Bauleitplanänderung annulliert wurde,

was wiederum die damit zusammenhängende Annullierung der Baukonzession, die die Gemeindeverwaltung ausgestellt hatte, mit sich brachte.

Die Verfahrensaussetzung beträgt 180 Tagen in anbetracht der Tatsache, dass dies der Zeitrahmen ist, den sich die Landesverwaltung gegeben hat, um das Verwaltungsverfahren umzusetzen, mit welchem eine Ausschreibung durchgeführt wird, um die geeignete urbanistische Positionierung eines Einkaufszentrums festzulegen.