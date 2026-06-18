Die neuen Elektrozüge im Vinschgau haben rund 3000 kW Leistung, fahren bis zu 160 km/h und bieten 381 Sitzplätze

Vinschger Bahn: Neuer Elektrozug nimmt am Sonntag 21. Juni 2026 den Dienst auf

Schrittweise Einführung des elektrischen Bahnbetriebs im oberen Vinschgau – erster Coradia Stream im Personenverkehr zwischen Laas und Mals

BOZEN/LAAS/MALS (LPA). Mit Sonntag, 21. Juni 2026, beginnt auf der Vinschger Bahn ein neues Kapitel: Zwischen Laas und Mals wird erstmals ein neuer elektrischer Triebzug des Typs Coradia Stream im Fahrgastbetrieb eingesetzt. Damit beginnt die schrittweise Einführung des elektrischen Bahnbetriebs im oberen Vinschgau.

Die neuen Coradia-Stream-Züge bilden die Grundlage für den künftigen Ausbau des Bahnangebots im Vinschgau. Wie das Ressort Infrastrukturen und Mobilität des Landes mitteilt, bieten sie mehr Platz, höheren Komfort und moderne Technik. Die Züge wurden auch für den grenzüberschreitenden Einsatz entwickelt. Als Mehrsystemfahrzeuge können sie mit unterschiedlichen Stromsystemen betrieben werden. Sie können mit 25 Kilovolt, 15 Kilovolt und 3 Kilovolt betrieben werden und sind mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgestattet. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für eine bessere Anbindung Südtirols an Österreich und den europäischen Bahnverkehr.

„Die Inbetriebnahme des neuen Elektrozuges auf der Vinschger Bahn ist ein Meilenstein von großer Bedeutung für den Bahnverkehr in Südtirol. Mit diesen neuen Zügen machen wir einen echten Schritt nach vorne: für die Menschen im Vinschgau, für Pendlerinnen und Pendler sowie für alle, die komfortabel und zuverlässig mit der Bahn unterwegs sein möchten“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Bahn in Südtirol Schritt für Schritt stärken, modernisieren und noch besser mit Europa verbinden. Der Westen Südtirols erhält damit mehr Kapazität, mehr Qualität und eine neue Perspektive für den öffentlichen Verkehr“, sagt Alfreider.

„Die Inbetriebnahme des neuen Elektrozuges auf der Vinschger Bahn ist ein Meilenstein von großer Bedeutung für die Südtiroler Bahnen. Mit diesen neuen Zügen machen wir einen echten Schritt nach vorne: für die Menschen im Vinschgau, für die Pendlerinnen und Pendler und für alle, die komfortabel und zuverlässig mit der Bahn unterwegs sein möchten“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Fünfter von links auf dem Foto, das bei der Vorstellung des neuen Zuges aufgenommen wurde. Neben ihm, Sechster von links, steht Tirols Mobilitätslandesrat René Zumtobel. (Foto: LPA/STA/Ivan Brentegani)

Merkmale der neuen Züge

Die neuen Elektrozüge, die nun im Vinschgau eingesetzt werden, verfügen über eine Leistung von rund 3000 Kilowatt, erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde und bieten 381 Sitzplätze. Mit einem größeren Fahrradabteil verbessern sie den Komfort für Pendlerinnen und Pendler ebenso wie für Freizeitreisende und Radfahrerinnen und Radfahrern. „Die neuen Züge bieten mehr Platz. Mit der geplanten Direktverbindung nach Bozen geht zudem ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung“, sagt Michael Prader, Bereichsleiter für Rolling Stock & Schedules (Schienenfahrzeuge und Fahrpläne) bei der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA).

Auf dem unteren Abschnitt zwischen Meran und Laas verkehren weiterhin Dieselzüge im Stundentakt. Einzelne Verbindungen am Morgen und am Abend werden weiterhin auf der gesamten Strecke zwischen Meran und Mals angeboten. Gleichzeitig bleibt der Ersatzverkehr der Linie B250 zwischen Meran und Mals im Halbstundentakt aufrecht. Die Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge erfolgt schrittweise.