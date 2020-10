Virologe Andrea Crisanti: Ein Lockdown zu Weihnachten wäre in Italien logisch

Der italienische Virologe Andrea Crisanti von der Universität Padua warnt: Wenn die Corona-Neuinfektionen weiter stark steigen, sei eine Eindämmung des Virus über Kontaktverfolgung kaum mehr möglich.

Sollte das Virus nicht gestoppt werden, könnte es in Italien bereits in 15 Tagen laut Crisanti täglich 10.000 bis 12.000 Corona-Neuinfektionen geben. Um das Virus einzudämmen, brauche es nicht striktere Verhaltensregeln, sondern einen regelrechten Stopp: Angesichts der stark steigenden Zahlen wäre ein Lockdown über Weihnachten daher eine logische Sache, so Crisanti zu RaiNews24.

Das Zeitfenster ist kurz, um den Teufelskreis zu stoppen

Mit den steigenden Infektionszahlen beginne ein Teufelskreis, der die Übertragung des Corona-Virus weiter beschleunige, sagte Crisanti. Bei zu vielen Fallzahlen komme man mit Kontaktverfolgung – dem sogenannten contact tracing – und Tests nicht mehr nach. Sorgen bereitet Crisanti der wachsende Druck auf die Krankenhäuser, vor allem in Mailand sei die Situation jetzt bereits kritisch. Es gelte jetzt wachsam zu sein, denn das Zeitfenster um zu reagieren sei sehr kurz. Ein Lockdown über Weihnachten würde die Ausbreitung des Virus verringern, ist Crisanti überzeugt. Als Beispiel nannte er Großbritannen, das einen Lockdown in den Weihnachts-Schulferien bereits beschlossen hat.

Quelle: Rai24