Virologe Streeck kritisiert bei Markus Lanz Corona-Maßnahmen – Video

Der Virologe Streeck sagt, das Hauptproblem in der aktuellen Diskussion seien fehlende Daten und Fakten, um Entscheidungen zu treffen. Die Wirkung der Maßnahmen vor der Kontaktsperre sei nicht ausreichend überprüft worden, außerdem fehlten Richtlinien für eine Exit-Strategie, so Streeck. Er betont jedoch, es sei zum jetzigen Zeitpunkt auch falsch, alle Maßnahmen wieder zurückzudrehen.

Im stark von Corona-Fällen betroffenen Kreis Heinsberg haben Prof. Streeck und sein Team diverse Oberflächen getestet und kein aktives Virus nachweisen können: Weder auf Handys, Türklinken, Waschbecken noch Katzen, selbst bei hoch infektiösen Familien. Er betont daher, es gebe stand jetzt *keine Gefahr, beim Einkaufen, jemand anderen zu infizieren.* Die bisherige Forschung zeige: Vor allem große Menschenmengen mit viel Kontakt seien eine Gefahr, also beispielsweise Partys und Fußballspiele.

Prof. Hendrik Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. Er wird mit seinem Team im Kreis Heinsberg jetzt noch genauer untersuchen, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Er will auch der Frage nachgehen, wie hoch die Dunkelziffer von nicht erkannten Krankheitsfällen ist. Davon, dass das RKI keine solche Studie geplant hatte, zeigte er sich überrascht.

In der Debatte über Mundschutz positioniert sich Streeck klar und sagt, entlang der Empfehlungen der WHO, dass ein flächendeckender Mundschutz nicht angemessen sei. Vor allem deshalb, weil die Schutzausrüstung etwa bei Menschen im medizinischen Bereich dringender benötigt würde.

Die weiteren Gäste in der Sendung waren:

*Margot Käßmann, Theologin*

„Die momentane Situation ist ein seelischer Ausnahmezustand“, sagt die Pfarrerin und Autorin. Sie zeigt auf, welche Gefahren, aber auch Chancen die Corona-Krise der Gesellschaft bietet.

*Marcel Fratzscher, Ökonom*

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung spricht über die Folgen des Stillstandes der Wirtschaft und über die Wirksamkeit der Hilfspakte der Bundesregierung.

*Johannes Hano, Journalist*

Der ZDF-Auslandskorrespondent wird aus New York in die Sendung geschaltet. Er berichtet über die aktuelle Lage in der Millionenmetropole.

*Reinhard Merkel, Strafrechtler*

Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und erläutert das Triage-Verfahren, nach dem Ärzte im Falle von überfüllten Krankenhäusern unter Schwerkranken eine Auswahl treffen müssten.

Quelle: ZDF Nachrichten auf youtube