Virtual concert by Zolf & Saturn II Lana Live – 30. Mai 2020

Zolf & Saturn ist eine rollende Ein-Mann-Karawane, die Klänge und Sounds aus aller Welt sammelt und mit treibenden Beats, warmen Syths, mit seiner Stimme und türkischen und elektrischen Gitarren vermischt. Eine musikalische Reise die nach Fernweh, Sehnsucht und Aufbruchstimmung klingt. Es ist Musik zum Tanzen, zum Träumen und zum Zuhören. Übertragen wird das Konzert live aus dem Garten der Villa Arnica über den Instagram- und Facebookkanal der Villa Arnica und über die Facebookseite von LanaLive.

Zolf & Saturn è una carovana di un solo uomo che raccoglie suoni da tutto il mondo e li mescola con ritmi travolgenti, caldi synth, la propria voce, chitarre turche ed elettriche. Un viaggio musicale che trasuda voglia di viaggiare, desiderio e ottimismo. Musica da ballare, da ascoltare, per sognare. Il concerto sarà trasmesso in diretta dal giardino di Villa Arnica attraverso il canale Instagram e Facebook di Villa Arnica e tramite la pagina Facebook di LanaLive.

Zolf & Saturn is a rolling one-man caravan that collects sounds from all over the world and mixes them with driving beats, warm syths, his voice and Turkish and electric guitars. A musical journey that sounds like wanderlust, longing and a spirit of optimism. It is music for dancing, dreaming and listening. The concert will be broadcasted live from the garden of Villa Arnica via its Instagram and Facebook account as well as the LanaLive Facebook page.

Samstag, 30. Mai 2020 um 19:00

Online-Veranstaltung

Gastgeber: Villa Arnica