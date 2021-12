Virtueller 3D Rundgang des Jahres 2021 kommt aus Südtirol

Im November hat das börsennotierte IT Unternehmen Matterport aus Kalifornien erstmals online einen internationalen Wettbewerb für virtuelle Rundgänge ausgeschrieben. Hierbei wurde ein von der Stiftung Südtiroler Sparkasse initiiertes Projekt ausgezeichnet.

Beim heurigen erstmals ausgetragenen internationalen „ Digital Twin Awards“ im November 2021 beteiligten sich knapp 150 Unternehmen weltweit, welche ihre virtuellen 3D Rundgänge eingereicht haben. Eine international besetzte Jury hat aus allen Einsendungen, die die Kategorien Immobilien, Kunst und Kultur und Schulen betreffen konnten, den virtuellen Museumsrundgang des RIPA Messner Mountain Museums in Bruneck der Firma Visim zunächst in die Vorauswahl gewählt und dann letztendlich zum Sieger der Kategorie Kunst und Kultur 2021 gekürt.

Visim aus Bozen ist ein Gemeinschaftsprojekt von Thomas Gasser und Norbert Gasser. Ausgestattet mit Drohnen, speziellen Kameras und einer besonderen Software ist Visim Ansprechpartner für virtuelle Rundgänge/Matterport-Touren von Apartments, Immobilien und Grundstücken, Unternehmen, Showrooms, sowie für Drohnen Luftvermessungen aller Art. Den Auftrag für die Durchführung eines 3D Rundganges durch das RIPA Museums erteilte die Stiftung Südtiroler Sparkasse als Schlosseigentümer mit dem Einverständnis des Museumsbetreibers Reinhold Messner.

Über den link www.visim.eu/schloss-bruneck kann das RIPA Messner Mountain Museum auf innovative Weise virtuell besucht werden.

Il Tour virtuale 3D dell’anno 2021 viene dall’Alto Adige

La società d’informatica (quotata in borsa) “Matterport” con sede nella California (USA) a novembre ha promosso la prima edizione del concorso internazionale “per tour virtuali online”. E’ stato premiato un progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio dell’Alto Adige.

Alla prima edizione internazionale di „Digital Twin Awards“, svoltasi nel novembre 2021, hanno partecipato circa 150 aziende di tutto il mondo presentando i loro tour virtuali in 3D.

Una giuria internazionale ha individuato tra le tante proposte, riferite alle categorie immobiliari, tra arte e cultura, il tour virtuale del museo del RIPA Messner Mountain Museum di Brunico realizzato della società Visim, proclamandolo in seguito vincitore della categoria arte e cultura 2021.

La realizzazione operativa del tour è stata affidata alla società Visim, con sede a Bolzano, i cui titolari sono Thomas Gasser e Norbert Gasser. Società dotata di droni, telecamere e software speciali, Visim è un operatore specializzato per tour virtuali/Matterport per immobili, aziende, showroom, così come rilevazioni aeree effettuate con droni di ogni tipo.

L’incarico per la realizzazione del tour 3D del museo RIPA è stato commissionato dalla Fondazione Cassa di Risparmio come proprietaria del castello e con la collaborazione del museo Reinhold Messner.

Il RIPA Messner Mountain Museum può essere visitato virtualmente in modo innovativo attraverso il link www.visim.eu/it/castello-brunico